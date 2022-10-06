Москва під прицілом: у Британії розкрили цілі ядерних ударів США у відповідь по РФ

По РФ можуть завдати ядерного удару у відповідь / Reuters

У разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь.

У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Автори дізналися про існування чотирьох сценаріїв відповіді США і НАТО на застосування Москвою ядерної зброї.

Удар у відповідь може бути завдано по РФ, в тому числі по Москві;

США і НАТО можуть вдарити по російських військах на лінії фронту в Україні;

Західні союзники не виключають обмежений ядерний удар по окупованому Криму;

Може бути завдано ядерного удару по Чорноморському флоту РФ.

/ thesun.co.uk

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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