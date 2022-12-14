"ЗСУ буде складно": РФ готується до серйозної атаки вже в січні - Арестович

У Білорусі на кордоні з Україною перебувають 12 батальйонно-тактичних груп.

Окупанти готуються до атаки у січні / Колаж фото УНІАН, Міноборони РФ

Російська армія буде намагатися перехопити ініціативу на полі бою взимку. Тому бійцям ЗСУ буде складно. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє УНІАН.

"Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це - невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Він додав, що існує паніка щодо ймовірного наступу з боку Білорусі. Нині на кордоні перебуває 12 батальйонно-тактичних груп.

"Багато людей бігають по колу і кричать "перевірка бойової готовності в Білорусі". Але бригада білоруського спецназу на кордоні налічує аж 12 БТГ. Вони просто нас відволікають", - сказав Арестович.

Радник ОПУ повідомив, що окупанти сподіваються на те, що їм вдасться змінити ситуацію на фронті у січні завдяки тисячам ув'язнених.

"Вони спустили на фронт десятки тисяч ув'язнених. Влаштували санітарну чистку в'язниць так сказати. Водночас зеки виграли час, щоб армія РФ підготувала нові резервні підрозділи. Вони там зараз сповнені оптимізму і бадьорості. Вважають, що ситуація зміниться в кращу сторону в січні для них", - пояснив Арестович.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російської армії триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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