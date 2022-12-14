"Я 46 днів не знімав взуття": військовий про важкі бої в Маріуполі і взяття в полон

Українським захисникам доводилось ділити одну банку гречки на 20 людей.

Михайло Блащук розповів про полон та важкі бої в Маріуполі / Колаж фото Михайло Блащук

Українські військові захищали Маріуполь до останнього, не звертаючи увагу на біль, голод, спрагу та холод. В інтерв’ю Главреду український військовий 1-го окремого батальйону Морської піхоти 36 бригади Військово-морських сил ЗС України Михайло Блащук розповів про важкі бої за місто та про те, як потрапив у російський полон.

Блащук зізнався, що протягом 46 днів він жодного разу не знімав взуття, через що вже навіть не міг йти.

"Я не міг йти, бо я за 46 днів не знімав жодного дня взуття. В мене вже пішли рани, почалися нагнивання, мені було дуже тяжко йти", - сказав Михайло Блащук.

Він пригадав, що кількість ворожих солдат було неможливо порахувати.

"Я вам скажу, що там було їх не злічити. Там була реально велика кількість. Там багато хто був. Там були і російський спецназ, і чеченці, і ЧВК ("Вагнера" - Главред), і "ЛНРівці", там кого тільки не було", - сказав морський піхотинець.

В української армії була вже серйозна нестача бойових комплектів, провізії, навіть бинтів.

"З провізії в нас вже нічого не було, а була одна в нас банка гречки і ту ми ділили на 20 людей. Таке було в нас, коли ми йшли на позицію", - сказав Блащук.

Коли військові зрозуміли, що вони не можуть втримати оборону і їм загрожує смерть або полон, то вони пішли за командиром у сховище.

"Наш командир не втратив розсудку, він сказав: "Перший взвод, за мною!". Ми пішли за своїм командиром, ми спустилися в таку каналізаційну трубу, там дуже було волого, сиро, ще й до того пройшов дощ зі снігом і взявся мороз. А я буквально був в одних штанах літніх і в літній бойовій рубашці. Було дуже холодно, конкретно холодно. Ми пройшли трішки по тій трубі і там вже закріпилися, щоб вирішити подальші дії. Поки ми це все вирішували, вже набігла ціла рота, дуже багато людей набігло, офіцерів вже не було", - сказав військовий.

Тоді українські захисники почули 3 версії. Вибір щодо подальших дій вони повинні були зробити самі:

ставати партизанам,

здаватися у полон,

намагатися прориватися малими групами.

Військові, які були сильно поранені, були вимушені здатись у російський полон.

"Провізії не було , чим перев’язуватись не було, хлопці просто на очах помирали. Деякі пішли до бункера, деякі пішли партизанити, а деякі пішли на прорив. У мене група складалася приблизно з 15-ти людей, із бойових було тільки до 6-ти, у тому числі і я. У мене залишались 16 патронів, ми знали, що нічого не буде, але ми пробували йти. Хлопці в мене там були деякі з руками і ногами (пораненими – Главред), дехто без рук. Вони зброю не могли тримати в руках", - сказав Блащук.

Він заявив, що багато важко поранених українців не захотіли здаватись у полон і переконували, що підуть з побратимами до останнього.

"Ми щодня з ними ділили той самий ковток води, якої в нас була сильна недостача, але це неважливо. Ми не могли їх залишити просто. Вони казали: "Хлопці, ми підемо з вами до останнього моменту". Ми знали, що ми йдемо просто на смерть. Тому що зі шістнадцятьма патронами я би їх всю араву не стримав би", - сказав морський піхотинець.

Саме того дня Михайло разом зі своїми побратимами потрапив у російський полон.

"Нас "спалила" (побачила – Главред) одна жіночка. Вона крикнула нам: "Якщо ви українці, то вас там вже чекають". Ми цього не зрозуміли моменту, ми думали, що це чекають наші побратими. Ми собі вільно йшли. Коли ми прийшли туди, де нас чекали, виявилось, що це не наші. І прийняли нас у полон", - сказав Блащук.

Хто такий Михайло Блащук Михайло Блащук - український військовий 1-го окремого батальйону Морської піхоти 36 бригади Військово-морських сил ЗС України. Від початку повномасштабної війни захищав Маріуполь. У квітні 2022 року потрапив у російський полон, де пробув понад 7 місяців.

Нагадаємо, український військовий Михайло Блащук переконаний, що окупанти не змогли б захопити Маріуполь, якби у бійців ЗСУ було достатньо важкого озброєння. Також він зазначив, що серйозні проблеми на фронті утворилися саме через російську авіацію, яка працювала 24/7.

Він також розповів про важкі бої в Маріуполі у перші тижні повномасштабної війни. Тоді окупанти обстрілювали позиції українських військових "Градами", мінометами, танками та авіацією. У той період загинула велика кількість українських військових.

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