У Польщі та Литві жорстко відповіли на антиукраїнську істерику Сіярто

Олексій Тесля
29 серпня 2025, 17:19
Радослав Сікорський заявив, що Угорщина може отримувати нафту не тільки від Росії.
Радослав Сікорський відповів Петеру Сійярто

Важливо:

  • Будріс відповів на істеричні випади Сійярто
  • Сікорський заявив, що Угорщина може отримувати нафту не тільки від Росії

Глава Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відповів на істеричні випади угорського колеги Петера Сійярто і запропонував показати приклад Вільнюса щодо відмови від російської нафти.

Будріс у соцмережі Х відреагував на критику рішення Будапешта накласти санкції на командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, який керував ударами по нафтопроводу "Дружба".

Глава литовського МЗС підкреслив, що Литва завжди виступала за енергетичну безпеку всього ЄС без залежності від Росії. "Ми досягли повної енергетичної незалежності, знаємо, як це зробити, і можемо допомогти Угорщині зробити те ж саме - звичайно, якщо буде така воля", - написав Будріс.

Позиція Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у соцмережі Х, що Угорщина може отримувати нафту не тільки від Росії. Такою заявою глава МЗС Польщі відреагував на емоційну відповідь свого угорського колеги Петера Сійрято.

"Петер, як Європейська комісія неодноразово заявляла, Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел, не фінансуючи військову машину Путіна", - написав Сікорський.

Глава МЗС Польщі закликав Угорщину проявити солідарність із боротьбою України за незалежність і зазначив, що "герої 1956 року дивляться на вас". Він мав на увазі повстання в Будапешті проти комуністичної диктатури.

Що кажуть у Будапешті

Раніше Сіярто розкип'ятився у відповідь на критику Сікорського і слова глави МЗС України Андрія Сибіги, що Угорщині "російський трубопровід важливіший за життя українських невинних дітей, яких вбила Росія". Він написав, що Угорщина не несе відповідальності за цю війну і знову наголосив, що слід припинити втягувати його країну у "вашу" війну і ставити під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Скандальні заяви угорської верхівки

Раніше Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС. Міністр закордонних справ Угорщини оголосив заборону на в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони командувачу Сил безпілотних систем України.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Дональда Трампа після удару ЗСУ по нафтопроводу "Дружба". Він назвав атаку "недружнім жестом". У відповідь Трамп заявив, що розлючений почутим, і назвав Орбана "великим другом".

Як повідомляв Главред, раніше Орбан звинуватив Володимира Зеленського в "погрозах" і заявив, що його слова матимуть наслідки для України. Він пов'язав зупинку роботи нафтопроводу "Дружба" з позицією Будапешта щодо вступу України до ЄС, наголосивши, що Київ "не зможе потрапити до Євросоюзу шляхом шантажу і погроз".

Про персону: Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

