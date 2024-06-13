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Історична безпекова угода: Байден і Зеленський озвучили надважливі подробиці

Ангеліна Підвисоцька
13 червня 2024, 23:17
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США та Україна підписали історичну безпекову угоду строком на 10 років.
Байден, Зеленский
Зеленський і Байден підписали безпекову угоду / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден підписали надважливу історичну безпекову угоду строком на 10 років. Це відбулося на полях саміту G7. Після підписання угоди Зеленський і Байден виступили із пресконференцією.

Гарантії безпеки

Заява Байдена

Президент США Джо Байден одразу зазначив, що головною метою цієї безпекової угоди є зміцнення захисту України.

відео дня

"Будь-який тривалий мир для України має підкріплюватися її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому", – сказав Байден.

Підписана сьогодні угода між США та Україною передбачає низку зобов'язань перед Сполученими Штатами:

  • розширення обміну розвідданих;
  • продовженням підготовки українських військових на військових базах Європи та США;
  • посилення взаємодії між збройними силами відповідно до стандартів НАТО;
  • інвестиції у військово промислову базу;
  • розбудова співпраці з партнерами України;
  • підтримка економічного та енергетичного відновлення, після масштабних ударів Росії по енергетичній мережі.

США не будуть відправляти американських військових в Україну, але продовжать надавати зброю та боєприпаси.

Ця угода пришвидшить євроінтеграцію України та зобов'язує Україну впроваджувати демократичні, економічні та безпекові реформи відповідно до програм вступу до ЄС і НАТО.

"Цими кроками США посилюють тиск на Росію. Вчора Держскарбниця США дала чітко зрозуміти: будь-який банк де-небудь у світі, компанії чи окремі особи мають ризики санкцій проти себе, якщо вони співпрацюють з Росією. Ми додали близько 300 санкцій проти осіб чи компаній, до них входять ті юридичні чи фізичні особи, які постачають Росії для військового виробництва елементи: мікроелектроніку, машинне будівництво та інші матеріали", – додав Байден.

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський назвав цей день історичним, адже ця угода є найміцнішою від початку незалежності держави.

"Це угода про співпрацю, а отже про те, як наші держави стануть міцнішими. Відповідно до положень угоди, по-перше, вона містить дуже детальну юридично-зобов'язальну частину. І це означає, впевненість американської підтримки для нашої української незалежності. По-друге, пункти США спираються на сталість безпекової та оборонної підтримки не лише на час цієї війни, але й на період миру після неї, і ми безперечно забезпечимо це", – сказав Зеленський.

У документі також прописані положення щодо передачі важливого для України озброєння. До того ж угода чітко затверджує, що американська підтримка спрямована на перемогу України у війні.

Передача ескадрилій з F-16

Зеленський заявив, що Україна буде отримувати цілі бойові ескадрильї, які включатимуть не лише F-16. До однієї ескадрильї входить 12 літаків.

"Угода має гарні положення щодо озброєння. Дуже конкретно по системах Patriot, по постачанню бойових ескадрилій Україні. Я не помилився, саме ескадрилій, які включають F-16, але не обмежуються ними", - наголосив Зеленський.

Дивіться відео про підписання угоди зі США про гарантії безпеки:

Історична безпекова угода: Байден і Зеленський озвучили надважливі подробиці
Зеленський і Байден підписали безпекову угоду / фото: скріншот

Передача Patriot

Байден наголосив на тому, що 5 країн готові передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

"Ми маємо підтримку п'яти країн щодо надання систем Patriot. Також ми даємо знати країнам, які чекають від нас постачання Patriot в майбутньому, що їм доведеться почекати. Ми все будемо передавати зараз Україні", - сказав Байден.

Водночас Володимир Зеленський одразу заявив, що Україна негайно потребує сім таких систем ППО.

"Ми нагально потребуємо сім систем Patriot. Ми обговорювали можливість отримати п'ять з них, це правда. І ми працюємо над цим. Це не означає, що вони будуть у нас завтра, але ми бачимо у найближчому майбутньому хороші результати для України", - сказав Зеленський.

Китай допомагатиме РФ?

Володимир Зеленський заявив, що провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Той пообіцяв, що не надаватиме Росії зброю для війни проти України.

"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю (у квітні 2023 року - ред.), тоді він сказав, що не даватиме зброю Росії. Якщо він поважна людина, то не буде цього робити, бо дав мені слово", - сказав Зеленський.

Байден додав, що КНР не надає Росії готову зброю, але може передавати свої технології, що також можна вважати допомогою.

Підписано угоди про роботу у сфері безпеки

Нагадаємо, 23 лютого, у Львові президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали історичну безпекову угоду. Це перша угода такого роду між Україною і країною, яка не входить до G7.

Як раніше повідомляв Главред, 16 лютого президент України підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Франції. Угода передбачена на 10 років і залишатиметься чинною до вступу України в НАТО. Франція також виділить 3 млрд євро на підтримку України у 2024 році. Раніше того ж дня Зеленський здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцем. На зустрічі в Берліні було підписано угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку з Німеччиною.

Крім цього, 12 січня Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак уклали угоду щодо безпеки. Вона спрямована на надання гарантій у разі можливого нового нападу Російської Федерації.

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