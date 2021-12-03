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Готовність ЗСУ та підтримка Заходу: Україна завдасть контрудару у разі атаки з кордону Білорусі

3 грудня 2021, 15:12

Росія фактично приєднала Білорусь, ми розуміємо ризики і готуємося до відбиття атак, сказав Олексій Резніков.

Резніков
Армія буде готова виконати частину своєї роботи, якщо загроза атаки мігрантів на кордоні з Білоруссю зростатиме - Резніков / УНІАН

Армія України буде готова виконати частину своєї роботи у разі гібридної атаки мігрантами з території Білорусі. Республіка фактично стала частиною Росії, тому Києву відтепер потрібно додатково зміцнювати понад 1000 кілометрів кордону. Українська держава розуміє ситуацію, координує дії, і вже розробила план відбиття можливої загрози. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Під час свого виступу у Раді в п'ятницю, 3 грудня, у ході години запитань до уряду, він сказав про те, що Росія, по суті, вже здійснила аншлюс Білорусі. І наразі Україні потрібно посилити додатково понад 1000 кілометрів свого кордону.читайте також"Знищення мігрантів і диверсантів": у Мережі з'явилася фейкова Заява ЗСУ

За його словами, у Києві розуміють ситуацію і готуються відбити можливу атаку з мігрантами з території білоруської держави. РНБО вже координує роботу силових структур, розроблено план протидії. У разі зростання загрози армія буде готова виконати свої завдання.

"Після де-факто аншлюсу Білорусі у нас з'явилося додатково понад 1000 кілометрів кордону, який треба захищати. Особливо - у зимовий період. Ми розуміємо ці ризики і готуємося. Під координацією РНБО вже відпрацьовано алгоритм взаємодії всіх силових структур. На випадок можливої гібридної атаки мігрантами з території Білорусі, армія буде готова виконати свою частину роботи, якщо рівень загрози зростатиме", - сказав Резніков.

Також він додав, що в України є серйозна міжнародна підтримка в боротьбі з гібридними викликами. На Заході готові до конкретних і швидких кроків.

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"За цей місяць я поспілкувався з міністрами оборони США, Великобританії та Ізраїлю. Сьогодні запланована розмова з канадськими колегами. Наступного тижня - зустрічі з трьома європейськими міністрами. Незабаром - робота у форматі "Квадрига" з Туреччиною. Ми кажемо про конкретні, швидкі, наочні кроки. Публічні та непублічні. Всі партнери, з якими я вже спілкувався, висловлюють підтримку Україні", - підкреслив Олексій Резніков.

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Загроза атаки мігрантами кордонів України

Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі триває з 8 листопада. Групи нелегальних мігрантів зібралися з метою потрапляння на територію польської держави. Протягом місяця біженці декілька разів штурмом намагалися прорватися через кордон, деяким з них вдалося потрапити до Польщі.

Україна і Захід вважають, що кризу з мігрантами біля кордонів Польщі організував самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко. Київ та країни Європи вимагають почати трибунал над Лукашенком.

Український посол у Польщі Андрій Дещиця казав, що нелегальні мігранти можуть спробувати прорватися в Україну. За його словами, вони спробують піти на такий крок, якщо їм не вдасться потрапити до Польщі.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький також стверджував, що Київ може зіткнутися з небезпечним сценарієм, пов'язаним з можливою атакою мігрантів на кордони України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що в України достатньо ресурсів для того, щоб відбити можливу атаку біженців на державний кордон.

Також Данілов підкреслював, що Київ не готовий прийняти нелегальних мігрантів з кордону Білорусі і різко запропонував Німеччині вирішити це питання.

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