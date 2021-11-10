Загроза атаки мігрантів на кордоні України: Данілов попередив про удар Києва у відповідь

Україна адекватно відреагує у разі загрози з боку мігрантів на державному кордоні - Данилов / УНІАН

Україна продемонструє об'єктивну реакцію в тому випадку, якщо на кордонах країни повториться міграційна криза, яка вибухнула на білорусько-польському кордоні. В української держави достатньо сил, щоб відбити такі загрози. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в середу, 10 листопада, він розповів про те, що Україна у разі загрози прориву мігрантів через кордони своєї держави, діятиме адекватно і згідно з чинним українським законодавством.читайте такожДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умову

"Алгоритм дій (якщо мігранти спробують прорватися через кордон, - ред.) буде адекватний, відповідно до нашого законодавства. Сил і засобів буде більше, ніж достатньо. Якраз це питання ми проговорювали", - підкреслив Олексій Данілов.

Нагадаємо, раніше посол України у Польщі Андрій Дещиця сказав, що не можна виключати сценарію, за якого мігранти опиняться біля українського кордону.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

Групи нелегальних мігрантів вранці 8 листопада зібралися на кордоні Білорусі та Польщі. Одна частина людей вирушила в ліси, інша - через контрольно-пропускні пункти. Вони силою намагалися здійснити прорив на територію польської держави: ламали паркан, використовуючи для цього щипці, лопати і колоди. Силовики відбивали атаки нелегалів.

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Згодом мігранти розбили табір біля кордонів Польщі. Варшава заявляла про 309 спроб нелегального перетину кордону. На місці продовжують перебувати декілька тисяч людей.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу у нібито концентрації військ біля білоруських кордонів і заявив про небезпеку підключення до міграційної кризи Росії.

Вночі 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися крізь польський кордон в районі Кринки і Бяловежі. Одну з груп польським правоохоронцям вдалося затримати.