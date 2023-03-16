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Україна отримає ще більше зброї: країни НАТО нададуть Києву ППО, техніку і боєприпаси - Столтенберг

16 березня 2023, 08:34
Україна отримуватиме військову підтримку від країн Північноатлантичного альянсу, допоки це буде потрібно, сказав генсекретар блоку Єнс Столтенберг.
Столтенберг, ВСУ
Військову підтримку України буде посилено - Столтенберг / Колаж 28 ОМБр, УНІАН

Країни-учасники НАТО готові надати Україні більше одиниць систем протиповітряної оборони, бронетехніки та боєприпасів. Підтримка ЗСУ спрямована, в тому числі, і на посилення обороноздатності держав Альянсу. Союзники будуть підтримувати Київ стільки, скільки потрібно. Про це заявив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.

Як повідомляється на сайті НАТО, за підсумками засідання Контактної групи допомоги Україні у форматі Раммштайн він сказав про те, що колективний блок безпеки Заходу разом з союзниками працює над тим, щоб скоріше надати Україні більше ППО, бронетехніки і боєприпасів.

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"(Робота з посилення обороноздатності НАТО, - ред.) критично важлива для забезпечення політики стримування і оборони, а також для того, щоб продовжувати надавати Україні підтримку так довго, як це буде необхідно", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Підсумки зустрічі Раммштайн-10

У середу, 15 березня, відбулася нова зустріч учасників контактної групи допомоги Україні у форматі Раммштайн.

США виділять Україні 400 мільйонів доларів, які підуть на артилерію, бронетехніку та інші вогневі потреби ЗСУ.

"Танкова коаліція" складає вже 9 країн. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, Україна отримає 150 танків Leopard.

Італія і Франція передадуть Україні ЗРК SAMP/T, ФРН і Нідерланди – системи Patriot. Канада поставить комплекси NASAMS та IRIS-T.

Союзники продовжать підтримку ЗСУ і будуть нарощувати темпи постачань озброєнь.

"І я впевнений, що ми продовжимо нарощувати темпи. Я впевнений, що ми виконаємо взяті на себе зобов'язання. І я впевнений, що ми зустрінемо цей момент. Після 10 засідань контактної групи наша єдність зусиль продовжує залишатися потужним джерелом сили. І ми будемо залишатися рішучими і єдиними в підтримці права України жити як вільна і суверенна країна — стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив Ллойд Остін.

Війна Росії проти України:

НАТО військова допомога Йенс Столтенберг війна Росії та України
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