УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Потрібно зробити ще більше": Столтенберг закликав допомогти ЗСУ зі зброєю для контрнаступу

Аліна Дембіцька
19 квітня 2023, 00:11 оновлено 19 квітня, 00:11
35
Генсек НАТО підкреслив, що ЗСУ необхідно забезпечити якнайбільшою кількістю озброєння заради досягнення ефективного контрнаступу.
Йенс Столтенберг, украинские военные
Столтенберг закликав допомогти ЗСУ зі зброєю для контрнаступу / УНІАН, 93-а ОМБр Холодний Яр

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс разом із союзниками має надати Україні якомога більше зброї та матеріальних засобів для якнайшвидшої перемоги у війні.

"Ми визнаємо величезну кількість зброї, боєприпасів, постачання, які вже були надані Україні, але нам потрібно зробити ще більше", - сказав Столтенберг, пише CNN.

Він підкреслив, що Збройні сили України необхідно забезпечити якнайбільшою кількістю озброєння заради досягнення ефективного контрнаступу та звільнення територій, що були захоплені окупантами.

відео дня

"Тому що ми повинні забезпечити, щоб українці були в такому становищі, де вони могли пробивати російські лінії, а також через мінні поля, і бути в положенні, де вони могли звільняти, повертати територію", - додав генсек НАТО.

Військова допомога Україні

Нещодавно на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.

Окрім того, на баланс Десантно-штурмових військ України надійшли британські танки Challenger 2, американські бронемашини Stryker і Cougar, а також німецькі бойові машини піхоти. Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри допомоги, яка надійшла від міжнародних партнерів.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресорці РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Потрібно зробити ще більше": Столтенберг закликав допомогти ЗСУ зі зброєю для контрнаступу

"Потрібно зробити ще більше": Столтенберг закликав допомогти ЗСУ зі зброєю для контрнаступу

00:11 Світ
Наступні тижні будуть критичними для України - Білий дім

Наступні тижні будуть критичними для України - Білий дім

22:27 Світ
Війна в Україні закінчиться в дуже близькому майбутньому - Буданов

Війна в Україні закінчиться в дуже близькому майбутньому - Буданов

21:32 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:51

Чому не можна чіпати гілки яблуні 19 квітня: прикмети і дуже суворі заборони

00:46

"У Баскова все виходило з цими бабусями": у Росії дізналися, на кому одружиться путіністВідео

00:40

Навіщо смажити господарське мило на сковороді: приголомшливий фокус від хитрих господинь

00:30

Найближчим часом Путін може зупинити війну проти України: Світан здивував прогнозомВідео

00:22

На що не можна скаржитися: шість речей, на які краще не нарікати

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:11

"Потрібно зробити ще більше": Столтенберг закликав допомогти ЗСУ зі зброєю для контрнаступуВідео

18 квітня, вівторок
23:54

Відео вражає: Кіркоров оновив собі попуВідео

23:16

"Росіяни видихаються": найближчими тижнями армія РФ може зупинити наступ на Бахмут - СвітанВідео

23:06

Чому 20 квітня наймістичніший день у році: прикмети і що не можна робитиВідео

Реклама
22:56

Поет і воїн Павло Вишебаба розлучився з дружиною: "Поповнили статистику розірваних шлюбів"Відео

22:44

"Встановлено інші факти знущань": скандал із побиттям строковика набирає обертів

22:27

Наступні тижні будуть критичними для України - Білий дімВідео

21:45

Отримав смертельне поранення: у тяжких боях за Україну загинув відомий рок-музикантВідео

21:32

Війна в Україні закінчиться в дуже близькому майбутньому - БудановВідео

21:31

"Вивалила все": росіяни в жаху від витівки Наташі КорольовоїВідео

21:25

Ви будете здивовані: як за місяцем народження визначити точну життєву проблемуВідео

21:09

"Зміцнює мир у всьому світі": глава Міноборони Китаю обурив цинічною заявою про ПутінаВідео

20:53

"Воно вже хочеться" : Positiff готується до весілля із загадковою обраницеюВідео

20:45

Загинув у бою: окупанти вбили екснардепа Олега БарнуВідео

20:17

"Він помер. Дихати перестав": Настя зі Слов'янська розповіла, як вмить втратила чоловіка та синаВідео

Реклама
20:14

Неймовірна головоломка: знайти зайву букву за 10 секунд зможуть лише люди з високим IQВідео

20:05

300 гривень щомісяця: кому з пенсіонерів доплачуватимуть в УкраїніВідео

19:46

"Обставини зіграли проти нас": Андрій Данилко не зміг виїхати з УкраїниВідео

19:23

Загадка фільмів "Янголи Чарлі": ким був той самий Чарлі та як зараз виглядають агенти

19:20

"Виведи війська": у Зеленського зганьбили Лаврова за підлу заяву про війну в УкраїніВідео

19:20

Росія ніколи не зможе відновити свій потенціалПогляд

18:38

Україна "попливе": країну накриють сильні зливи - синоптикиВідео

18:14

Як привітати брата з днем народження: душевні слова та милі картинки

17:47

Favbet Foundation анонсує безкоштовні спортивні секції для дітей у Києві

17:36

"Завжди будуть разом": жінка хоче назвати своїх синів-близнюків однаковими іменамиВідео

17:15

Офіцер Нацгвардії побив строковика: командування відреагувало на скандалВідео

16:52

"Моє серце не вільне": Кіркоров здивував розповіддю про ту, хто ділить з ним ліжкоВідео

16:42

"Як я можу нести відповідальність за дії дорослої людини": Машу Єфросиніну знову "атакують" з приводу сестриВідео

16:38

Як часто треба міняти йоршик для туалету: 3 головних правила гігієни в санвузлі

16:27

Хто з українців зможе отримати 800 тисяч гривень: Зеленський підписав новий закон про виплатиВідео

16:15

РФ може готувати масований ракетний удар по Одесі: у ЗСУ назвали два ймовірних дніВідео

16:01

Кайлі Дженнер закрутила роман з одним з головних голлівудських красенівВідео

15:47

У МЗС відповіли на безглузду пропозицію президента Бразилії про "мирні переговори" з РФ

15:31

Сонячне затемнення принесе тріумф людям, які народжені в певну дату - гороскоп

15:23

Відвідав передові позиції: Зеленський прибув у АвдіївкуФотоВідео

Реклама
15:09

Як посмажити цибулю до хрусткої та золотистої скоринки: неймовірний трюк від досвідчених господиньВідео

15:07

Відсутність судового імунітету рф треба закріпити у законі, - суддя Сергій Стасюк актуально

14:55

Заглухлий вертоліт і різний одяг: відео з поїздкою Путіна на Херсонщину виявилося постановкоюВідео

14:49

Мрійливі знаки зодіаку: 3 справжніх фантазера, чиї мрії збуваються

14:44

"Путін у стані прострації": окупанти провалили 16-й термін захоплення Донбасу - МаломужВідео

14:20

Що використовувати замість плойки: 3 способи порадувати себе красивими локонами

14:19

Оптична ілюзія підкорила всіх: найважча картинка, яку неможливо розгадати за 10 секундВідео

14:12

"Він ще ніколи не був так близько до провалу": експерт назвав мету візиту Путіна на окуповані територіїВідео

14:07

"Кроликів" зацькували: комік-дуету скасували тур по США через підтримку РФВідео

13:55

Як виростити великий хрін: простий спосіб, про який знають не всі городники

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти