"Потрібно зробити ще більше": Столтенберг закликав допомогти ЗСУ зі зброєю для контрнаступу

Генсек НАТО підкреслив, що ЗСУ необхідно забезпечити якнайбільшою кількістю озброєння заради досягнення ефективного контрнаступу.

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Столтенберг закликав допомогти ЗСУ зі зброєю для контрнаступу / УНІАН, 93-а ОМБр Холодний Яр

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс разом із союзниками має надати Україні якомога більше зброї та матеріальних засобів для якнайшвидшої перемоги у війні.

"Ми визнаємо величезну кількість зброї, боєприпасів, постачання, які вже були надані Україні, але нам потрібно зробити ще більше", - сказав Столтенберг, пише CNN.

Він підкреслив, що Збройні сили України необхідно забезпечити якнайбільшою кількістю озброєння заради досягнення ефективного контрнаступу та звільнення територій, що були захоплені окупантами.

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"Тому що ми повинні забезпечити, щоб українці були в такому становищі, де вони могли пробивати російські лінії, а також через мінні поля, і бути в положенні, де вони могли звільняти, повертати територію", - додав генсек НАТО.

Військова допомога Україні

Нещодавно на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.

Окрім того, на баланс Десантно-штурмових військ України надійшли британські танки Challenger 2, американські бронемашини Stryker і Cougar, а також німецькі бойові машини піхоти. Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри допомоги, яка надійшла від міжнародних партнерів.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресорці РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

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