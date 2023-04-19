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На Заході побоюються зриву контрнаступу ЗСУ через дефіцит ракет ППО в Україні - FT

Андрій Ганчук
19 квітня 2023, 12:03 оновлено 19 квітня, 12:03
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Україна вже на наступному засіданні Контактної групи Рамштайн проситиме про термінову передачу ракет для систем ППО, пишуть британські журналісти.
Україна, ППО
Україна на Рамштайн-11 вимагатиме від Заходу термінових постачань ракет для ППО - ЗМІ / Колаж УНІАН, АрміяInform

Країни-союзники Києва побоюються зриву майбутнього контрнаступу ЗСУ в умовах, коли в України закінчуються ракети для систем протиповітряної оборони. Україна переживає, що через дефіцит таких ракет можуть розпочатися широкомасштабні атаки військ країни-агресора з повітря.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела, Україна вимагатиме від країн-партнерів терміново надати ракети для ППО, щоб поповнити "свої запаси, що зменшуються".

За даними журналістів, у Києві переживають, що через гострий дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони агресор Росія може розпочати широкомасштабні атаки з повітря.

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Крім того, в статті зазначено, що союзники України на Заході стурбовані "можливим зривом" майбутнього контрнаступу ЗСУ в умовах недостатнього прикриття неба ППО.

"Протиповітряна оборона ближнього радіусу дії - тема, яку українці піднімають все частіше. Якщо вони виснажать її всю, це відкриє простір для військово-повітряних сил (Росії)", - зазначило одне з джерел видання.

Співрозмовники FT попередили про небезпечний сценарій, який може припускати скидання з літаків державою-окупантом Росією некерованих бомб, які можуть потрапити вглиб України.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід сил оборони України в контрнаступ буде ухвалено генеральним штабом ЗСУ. Все вирішиться в останній момент. За словами чиновника, в України є декілька сценаріїв проведення операції.

Журналісти Bloomberg опублікували статтю, в якій йдеться про те, що сили оборони України можуть піти в контрнаступ вже в травні. Ймовірно, ЗСУ будуть атакувати відразу на декількох напрямках.

Один зі співрозмовників агентства вважає, що армія України може просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб встановити контроль над так званим "суходільним коридором" агресора Росії до окупованого Криму.

В Інституті вивчення війни вважають, що окупант Росія побоюється контрнаступу ЗСУ і на Бахмутському напрямку. На думку аналітиків, росіяни перекинули сили ПДВ до Бахмуту не для оточення міста, а з метою стримування можливої контратаки української армії.

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