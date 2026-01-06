Рус
Експосадовець ЦРУ розкрив умову, за якої Трамп підтримає гарантії безпеки України

Дар'я Пшеничник
6 січня 2026, 09:29
104
Вирішальною у питанні гарантій безпеки залишається не тільки позиція США.
Трамп гарантии безопасности
Трамп виконає гарантії безпеки для України, але є умова / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Головні тези:

  • Гофф вважає, що Трамп виконає безпекові обіцянки Україні, якщо дасть їх публічно
  • Гарантії залежать не лише від США, а й від готовності Кремля до компромісів
  • Позиція РФ щодо відмови від західних гарантій для України є нереалістичною

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф вважає, що у разі публічної заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати Україні гарантії безпеки, ці обіцянки будуть виконані. Про це пише УНІАН.

Гофф підкреслив, що питання безпекових гарантій не залежить виключно від позиції Вашингтона. Вирішальним фактором, за його словами, стане також те, на які кроки погодиться російська влада.

відео дня

Ексчиновник назвав нинішню позицію Кремля — повну відмову від будь-яких західних гарантій для України — "відірваною від реальності". Він нагадав, що держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв: мирна угода можлива лише тоді, коли обидві сторони — і Київ, і Москва — підуть на певні поступки.

За словами Гоффа, саме готовність Росії до компромісів визначатиме, наскільки реалістичними можуть бути майбутні домовленості щодо безпеки України.

Шляхи завершення війни - думка експерта

Публіцист Віталій Портников стверджує, що переговорний процес про припинення війни фактично застопорився, і ключовою причиною цього він називає суперечку навколо територій. Він нагадує, що навіть Дональд Трамп говорив про намір Володимира Путіна встановити контроль не над окремими областями, а над усією Україною. Крім того, Портников зазначає, що у Києва немає підстав йти на відмову від Донбасу, який залишається під українським контролем.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Раніше було розкрито найгірший сценарій завершення війни з капітуляцією. Єдиною відповіддю може бути максимальна мобілізація суспільства для потреб фронту, переконаний Євген Дикий.

Нагадаємо, раніше з'явився похмурий прогноз щодо завершення війни. Україна повинна прийняти кардинальні зміни в мобілізаційних питаннях, вважає Євген Дикий.

Як повідомляв Главред, раніше з'явився тривожний сценарій завершення війни. Для Дональда Трампа визначальним фактором є необхідність якнайшвидшого завершення війни.

Також варто прочитати:

Про персону: Ральф Гофф

Ральф Гофф - американський колишній високопоставлений співробітник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) з 35-річним стажем служби, зокрема шість разів очолював розвідувальні станції в Європі, на Близькому Сході та в Південній і Центральній Азії. Він також був керівником операцій США в регіоні Європи та Євразії й очолював Національний ресурсний підрозділ ЦРУ, який працював із провідними американськими бізнес-лідерами та вербував агентів. Після виходу на пенсію 2023 року Гофф консультує з питань національної безпеки, виступає експертом у ЗМІ та входить до Ради радників компанії Qrypt. Він відзначений за видатну кар'єру в розвідці, зокрема нагородами від ЦРУ та уряду США.

