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Китай вперше проголосував за резолюцію Генасамблеї ООН, де РФ названа агресором: проти - 5 країн

Сергій Кущ
1 травня 2023, 20:07 оновлено 1 травня, 20:57
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Проти резолюції проголосували "5 відомих борців з правами людини", повідомив Сергій Кислиця.
ООН, Володимир Путін
Китай вперше проголосував за резолюцію Генасамблеї ООН, де РФ названа агресором / УНІАН, скріншот YouTube

Китай вперше проголосував за резолюцію Генасамблеї ООН, в якій Росія називається агресором щодо України.

Йдеться про резолюцію A/77/L.65 про співпрацю між ООН та Радою Європи, яка приймалася 26 квітня, повідомив у Twitter постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини – Росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР", – розповів дипломат.

відео дня

Відзначимо, що раніше Китай або утримувався, або голосував проти резолюцій по РФ.

Результати голосування
Результати голосування / скріншот

Росія - країна терорист

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію на підтримку України у розв'язаній РФ війні.

Серед іншого, резолюція ПАРЄ передбачає визнання російського режиму терористичним і передбачає створення трибуналу за військові злочини в Україні. За резолюцію віддали свої голоси 99 делегатів - переважна більшість. І лише один утримався.

Раніше Володимир Зеленський заявив про те, що Парламентська асамблея Ради Європи може стати першою міжнародною організацією, яка визначає Росію як "держава-терорист".

Він упевнений, що Європа "може відігравати історичну роль у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Давайте це зробимо! Це буде найкращий шлях захисту принципів міжнародного права".

Рада ООН з прав людини прийняла резолюцію щодо розслідування можливих зловживань з боку російських військ в Україні з метою притягнення винних до відповідальності.

Понад 50 країн підтримали прохання Києва про проведення спеціальної сесії Ради для розгляду "погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії".

Резолюція була прийнята значною більшістю голосів: 33 депутати проголосували за, а двоє - Китай і Еритрея - проти. Також утрималися 12.

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