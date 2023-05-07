УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Після контрнаступу ЗСУ ймовірні нові переговори за посередництва Китаю — WSJ

Олексій Тесля
7 травня 2023, 21:46 оновлено 7 травня, 21:56
208
Офіційні особи в США і ЄС підтримують ідею мирних переговорів.
війна в Україні, гороскоп для України
На Заході не виключають переговорів після контрнаступу України / Facebook/GeneralStaff.ua, Pixabay

Після очікуваного контрнаступу Збройних сил України може відкритися можливість для відновлення переговорів між Україною і РФ до кінця року за участю Китаю в якості посередника.

"Цей підхід заснований на точці зору неможливості жодної зі сторін війни битися нескінченно. Готовність Пекіна грати роль в міжнародних мирних переговорах повинна бути перевірена", - пише The Wall Street Journal з посиланням на отримані думки чиновників з США і Євросоюзу.

У матеріалі наголошується, що офіційні особи в США і ЄС підтримують ідею мирних переговорів. При цьому в США розраховують, що певний успіх України в ході контрнаступу може стати козирем у переговорах.

відео дня

Уточнюється, що мета полягає в поверненні Україною територій на півдні — це буде успіхом навіть якщо Росія збереже інші окуповані території.

За словами колишнього співробітника Ради національної безпеки, співробітниці Інституту Брукінгса Фіони Хілл, припинення великої війни буде кращим варіантом, до чого схиляються західні лідери.

Разом з тим в Польщі і Прибалтиці, а також у Великобританії впевнені, що Україні потрібно дати час, щоб досягти успіхів, навіть якщо майбутній наступ не змінить ситуацію на полі бою, йдеться в статті.

"Неможливо визначити, як виглядатимуть будь-які переговори, але в Парижі та Берліні заявили про зацікавленість у широко сформульованій угоді про припинення вогню, яка потенційно може залучити Китай до числа його гарантів", — пише видання.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

Більше новин:

війна Росії та України мирні переговори з Росією контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Активно готуємося": Зеленський анонсував потужну допомогу для відновлення миру в Україні

"Активно готуємося": Зеленський анонсував потужну допомогу для відновлення миру в Україні

21:11 Україна
В Україну мчить мокрий сніг: синоптики попередили про морозний тиждень

В Україну мчить мокрий сніг: синоптики попередили про морозний тиждень

20:00 Синоптик
"РФ буде в паніці": у МО розкрили деталі підготовки контрнаступу і натякнули на терміни

"РФ буде в паніці": у МО розкрили деталі підготовки контрнаступу і натякнули на терміни

18:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:32

Сі Цзіньпін розлютився на Путіна через збитий над Києвом "Кинджал": експерт здивував подробицями

21:55

Що робити якщо сало не жується: спритний трюк, про який знають лише одиниці

21:46

Після контрнаступу ЗСУ ймовірні нові переговори за посередництва Китаю — WSJ

21:37

Як назавжди позбутися кульбаб: найкорисніші поради для садівників

21:16

Вуаля! Справу Прилєпіна розкрито!Погляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:11

"Активно готуємося": Зеленський анонсував потужну допомогу для відновлення миру в УкраїніВідео

20:53

ЗСУ підуть вперед: українські військові розповіли про підготовку контрнаступу

20:37

Чому 9 травня ніколи не можна стригти волосся: прикмети і суворі заборониВідео

20:00

В Україну мчить мокрий сніг: синоптики попередили про морозний тижденьВідео

Реклама
19:51

Захарова забилася в припадку істерики після обіцянки Буданова "вбивати росіян"

19:10

"Це що, за танці? Жесть": росіяни в жаху від того, що влаштував Білан на концерті в Дубаї

19:08

У Росії ціле місто залишилось без води та електроенергії: у чому причинаВідео

18:46

Карколомна оптична ілюзія, яку можуть розгадати не всі: дізнайтеся свій характер

18:46

"РФ буде в паніці": у МО розкрили деталі підготовки контрнаступу і натякнули на терміни

18:13

Москву охопила нервозність перед 9 травня: The Guardian розповів про небувалу паніку в КремліВідео

18:12

Кадиров відправляє свої війська в "Бахмутську м'ясорубку" в "формі" від Louis Vuitton за $3 тисячіВідео

17:36

Якщо полиці тріщать по швах: 12 способів, як розмістити речі у шафі, коли мало місця

17:32

Гіркін накинувся на Пригожина і відчув, що окупантів "скоро будуть бити"

17:09

Палив верблюдів разом із Шойгу: ексдепутатка РФ розповіла, як Путін брав участь у шаманському обрядіВідео

17:02

Дивитися Євробачення 2023 онлайн: ставки букмекерів, коли виступить Україна і новий скандалВідео

Реклама
16:19

РФ посилила штурм Бахмута: Сирський розповів, що "було ухвалено оперативні рішення"ФотоВідео

16:19

У Зеленського прокоментували перепалку між Пригожиним і МО Росії

16:04

Бабусина заливка творить дива: як приготувати соковите та ніжне м'ясо за 5 хвилин - шалений секретВідео

15:38

4 знаки зодіаку, яким в травні гроші будуть сипатися прямо в руки: щасливчики місяцяВідео

15:16

Загадка, яка під силу лише одиницям: потрібно за 10 секунд знайти "дивних тварин" на малюнку

14:57

Окупанти в Бахмуті вбили молодого українського режисера

14:46

"Корисні ідіоти" в ЄС: угорські друзі Путіна відмивають брудні гроші РФ – ПономарьовВідео

14:29

"РФ накопичує ракети": Буданов сказав, коли окупанти планують масовано вдарити по Україні

14:17

"Налякала їжачка...": Симоньян погрожує покинути Росію, якщо там приймуть Пугачову

14:13

Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" у Міноборони РФ пообіцяли боєприпаси і Суровікіна в підручні

13:38

"Народна принцеса": Меган Маркл помітили в натовпі на коронації Чарльза IIIВідео

13:36

"Катастрофа для Росії відбувається зараз, але найгірше попереду": Данілов анонсував крах РФВідео

13:12

"Вже всі про це говорять": Буданов розповів про серйозну хворобу ПутінаВідео

13:06

Чи завжди посуд б’ється на щастя: коли розбиті тарілки і чашки можуть віщувати біду

12:43

"Тішитися рано": у ЗСУ розповіли деталі збиття ракети "Кинжал" біля Києва із ЗРК Patriot

12:28

Справжній обман зору: лише одиниці знайдуть зайву букву за 10 секунд

12:21

У боях за Україну загинув один із засновників хортингу на Київщині

12:06

"Я тобі по поняттями кажу, дон": Кадиров накричав на Пригожина через здачу БахмутаВідео

12:05

Найсмачніший шашлик в духовці: як приготувати соковите м'ясо без шампурівВідео

11:44

На 9 травня Росія може готувати провокації в Україні та Білорусі - ГУР

Реклама
11:35

Щоб страва не була "гумовою": як правильно солити м'ясо – 3 правила досвідчених господинь

10:47

Невпізнанна: Корольова "вигуляла" пухкі бульдожі щоки на похоронах Юдашкіна

10:40

РФ завдала ракетного удару по Балаклії: через атаку росіян постраждали 5 осіб

10:31

Коли відступить похолодання і в Україну прийде справжнє тепло - прогноз погоди на травень 2023

10:28

Загадка з підступом: потрібно за 10 секунд знайти корову, яка відрізняється від інших

10:28

Що потрібно зробити 7 травня, щоб весь рік проблем з грошима не мати: прикмети і що не можна робитиВідео

10:03

Бахмут уже не потрібен: Пригожин розкотив губу на захоплення інших 4-х міст УкраїниВідео

09:44

Пригожин вирішив помінятися місцями з Кадировим у Бахмуті, щоб "підставити" Міноборони РФ - ISW

09:01

Україна побоюється, що контрнаступ може не виправдати очікувань партнерів – The Washington Post

09:00

Дрони над Кремлем: це тільки початокПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти