Після контрнаступу ЗСУ ймовірні нові переговори за посередництва Китаю — WSJ

Офіційні особи в США і ЄС підтримують ідею мирних переговорів.

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На Заході не виключають переговорів після контрнаступу України / Facebook/GeneralStaff.ua, Pixabay

Після очікуваного контрнаступу Збройних сил України може відкритися можливість для відновлення переговорів між Україною і РФ до кінця року за участю Китаю в якості посередника.

"Цей підхід заснований на точці зору неможливості жодної зі сторін війни битися нескінченно. Готовність Пекіна грати роль в міжнародних мирних переговорах повинна бути перевірена", - пише The Wall Street Journal з посиланням на отримані думки чиновників з США і Євросоюзу.

У матеріалі наголошується, що офіційні особи в США і ЄС підтримують ідею мирних переговорів. При цьому в США розраховують, що певний успіх України в ході контрнаступу може стати козирем у переговорах.

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Уточнюється, що мета полягає в поверненні Україною територій на півдні — це буде успіхом навіть якщо Росія збереже інші окуповані території.

За словами колишнього співробітника Ради національної безпеки, співробітниці Інституту Брукінгса Фіони Хілл, припинення великої війни буде кращим варіантом, до чого схиляються західні лідери.

Разом з тим в Польщі і Прибалтиці, а також у Великобританії впевнені, що Україні потрібно дати час, щоб досягти успіхів, навіть якщо майбутній наступ не змінить ситуацію на полі бою, йдеться в статті.

"Неможливо визначити, як виглядатимуть будь-які переговори, але в Парижі та Берліні заявили про зацікавленість у широко сформульованій угоді про припинення вогню, яка потенційно може залучити Китай до числа його гарантів", — пише видання.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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