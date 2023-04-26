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Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із Зеленським: всі подробиці

Марія Тупік
26 квітня 2023, 15:07 оновлено 26 квітня, 15:10
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26 квітня Сі Цзіньпін зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.
Сі Цзіньпін, Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін, Володимир Зеленський / Офіс президента, wikipedia.org

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

В Twitter президент України коротко прокоментував розмову з Сі Цзіньпіном і зазначив, що телефонні переговори з Сі були тривалими і змістовними

"Провів тривалу змістовну телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", - пише президент.

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Зеленський
Зеленський поговорив з лідером Китаю / скріншот

Переговори Зеленського і Сі Цзіньпіна тривали годину

Спікер президента України Сергій Нікіфоров повідомив, що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову з головою КНР.

В Facebook Нікіфоров зазначив, що всі подробиці будуть пізніше.

Переговори Зеленського і Сі
Переговори Зеленського і Сі / скріншот

Що заявив лідер Китаю після розмови із Зеленським

Сі Цзіньпін за підсумками розмови з Володимиром Зеленським повідомив, що Китай направить свого спецпредставника з євразійських справ в Україну і в інші країни для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання конфлікту.

Представник МЗС КНР Хуа Чуньїн, коментуючи спілкування, заявила, що Китай послідовний і чіткий у своїй готовності розвивати китайсько-українське стратегічне партнерство.

Сі Цзіньпін про війну в Україні

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня відвідав Москву.

У столиці країни-агресора він провів зустріч з російським директором Володимиром Путіним, який попросив Цзіньпіна туди приїхати. ЗМІ тиражували інформацію про те, що після переговорів китайський лідер подзвонить президенту України Володимиру Зеленському, але дзвінка не було.

Президент Франції Еммануель Макрон 7 квітня завершив свій триденний візит до Китаю.

В ході візиту він провів зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном, сторони обговорили питання двостороннього співробітництва і війну Росії з Україною.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що ніхто не зацікавлений у тривалій війні Росії проти України, тому, мовляв, потрібно "без зволікання перейти до політичного врегулювання". У різних інтерпретаціях слів Цзіньпіна війна була названа "війною" і "українською кризою".

Дивіться відео про те, як Сі Цзіньпін провів важливі переговори для України.

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