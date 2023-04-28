Зеленський - про діалог з Сі Цзіньпінем: Китай не дає зброї РФ і поважає суверенітет України

Розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном стала важливою. Китайський лідер заявив, що Пекін не постачає зброї окупантам агресора Росії для війни проти України. Китайський лідер заявив про повагу до територіальної цілісності і суверенітету української держави. Обговорювалося питання відновлення Києвом контролю над своїми землями в кордонах 1991 року. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, на пресконференції в Києві в п'ятницю, 28 квітня, він розповів про те, що обговорив з Сі Цзіньпіном питання безпеки. Український глава держави отримав від Цзіньпіна запевнення, згідно з якими КНР не постачає озброєння Росії.
Також Київ зацікавлений у підключенні Китаю до формули миру України.
"Україна хотіла б, щоб всі держави розуміли ризики поставок будь-яких видів зброї для Російської Федерації. Я почув позитивну відповідь у цьому сенсі. Для нас дуже важливо залучити в наш формат, нашу формулу миру якомога більше країн, які могли б потім тиснути на РФ, щоб відновити мир, відновити нашу територіальну цілісність", - зазначив Зеленський.
За його словами, Сі Цзіньпін заявив і про повагу до територіальної цілісності і суверенітету України. Лідери двох країн обговорили необхідність відновлення контролю Києва над окупованими Росією територіями відповідно до кордонів 1991 року і важливості дотримання Статуту Організації об'єднаних Націй.
"Говорили про повагу до статусу ООН, про наш суверенітет, включаючи Крим і Донбас, згідно з кордонами 91-го року – все це говорили. Я вважаю, що це дуже важливо", - сказав президент.
Також він закликав Цзіньпіна спільно з іншими лідерами чинити тиск на Москву щодо повернення додому викрадених 20 тисяч українських дітей та обміну полоненими.
"Є моменти, в яких ми повинні підключати всіх, кого можемо, різні країни світу, щоб вони тиснули на агресора і терориста – Російську Федерацію, яка викрала стільки наших дітей", - підкреслив Володимир Зеленський.
Телефонні перемовини Зеленського і Сі Цзіньпіна
Телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпіном відбулася 26 квітня. Перемовини Зеленського і Цзіньпіна тривали 1 годину. Зеленський акцентував увагу на тому, що діалог був змістовним.
Глава КНР Сі Цзіньпін за підсумками перемовин із Зеленським сказав, що Пекін направить свого спеціального представника у справах Євразії в Україну та інші країни для консультацій з питань завершення війни Росії проти України політичним шляхом.
Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що розмова Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна навряд чи прискорить завершення війни. На думку експерта, Китай зацікавлений у заморожуванні війни в Україні та веденні нескінченних перемовин при збереженні влади Путіна у Росії.
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