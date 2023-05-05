Китай підіграв РФ: хоче разом з Москвою "врегулювати" війну в Україні

У Китаї зробили нову заяву з приводу своєї ймовірної участі у врегулюванні війни, влаштованої російськими окупантами в Україні.
Пекін має намір просувати мирні переговори для "врегулювання" війни в Україні в координації з Росією. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, повідомляє прес-служба китайського МЗС.
"Китай буде наполегливо просувати мирні переговори і готовий підтримувати зв'язок і координацію з Росією, щоб внести відчутний внесок у політичне врегулювання кризи", — заявив глава МЗС Китаю.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву посла Китаю у Франції з приводу сумнівів у суверенітеті колишніх радянських республік, а також статусу Криму.
В ОП здивовані заявою посла КНР у Франції, адже Пекін педантично ставиться до своєї історії. Про це представник офісу президента написав у Twitter.
У Франції заявили, що приголомшені словами посла Китаю Лу Шайє, який поставив під сумнів приналежність окупованого Криму Україні.
Депутат від правлячої партії "Відродження" і голова парламентської групи дружби "Франція-Україна" Бенжамен Аддад у своєму мікроблозі в Twitter опублікував заяву французького МЗС, в якій йдеться про те, що зовнішньополітичне відомства стривожене риторикою Шайє, що засумнівався в приналежності Криму Україні і суверенітеті пострадянських держав в цілому.
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