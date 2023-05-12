Спецпредставник Китаю 'із миром' їде до України та Росії - CNN

В Україну приїде спеціальний представник Китаю, щоб дійти до "примирення" у війні із Росією.

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Представник Китаю відвідає Україну / колаж Главред: фото: УНІАН, Вікіпедія

Наступного тижня Україну відвідає спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей з метою "сприяння мирним переговорам".

Поїздка спецпредставника розпочнеться 15 травня - він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та країну-агресорку Росію, повідомляє CNN із посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю.

"Візит представників Китаю до відповідних країн є ще одним проявом прагнення Китаю переконувати та сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру", — заявив речник Міністерства закордонних справ Ван Веньбінь під час прес-брифінгу.

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Китай неодноразово намагався зобразити себе миротворцем у конфлікті, але західні країни ставляться до намірів Пекіна з глибокою підозрою. Існує думка, що Лі Хуей налагоджує поглиблення зв’язків з Москвою, бо є колишнім послом Китаю в Росії, який обіймав цю посаду з 2009 по 2019 рік.

"Мирний план" Китаю

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із Зеленським. Президент України коротко прокоментував розмову з Сі Цзіньпіном і зазначив, що телефонні переговори з Сі були тривалими і змістовними.

Зеленський розкрив подробиці розмови з Сі Цзіньпіном. Глави держав під час переговорів обмінялися думками про "мирний план" КНР і формулу миру. Точки зору України і Китаю збігаються в питанні невикористання ядерної зброї.

Експерт назвав вигоду Китаю від затяжної війни в Україні. Китай намагається запропонувати свій власний порядок денний для глобальних процесів і війна в Україні.

Дивіться відео про те, до чого може схилити Китай Україну, після розмови Зеленського і Сі:

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