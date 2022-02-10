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"Наразі Донбас - тема №1, але не забуваємо про Крим": Україна закликала ОБСЄ до контрудару по Росії

10 лютого 2022, 13:30

Україна очікує від ОБСЄ рішучих дій і ухвалення складних рішень в ситуації із загрозою Росії, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Європа повинна висунути Росії вимоги у відповідь щодо гарантій безпеки - Кулеба / УНІАН

Сьогодні питання Донбасу є головною темою, проте не слід забувати і про ситуацію з окупованим Кримом. Функції ОБСЄ поширюються на всю Україну, і у Києві хочуть бачити більш активну діяльність організації. Є надія, що під головуванням Польщі ОБСЄ посилить свою роботу на захоплених українських територіях. Організація повинна продемонструвати рішучі дії в складній ситуації і сама вимагати від Росії гарантій безпеки. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час брифінгу з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау він сказав про те, що в ОБСЄ, працюючи над темою Донбасу, не повинні забувати і ситуацію з окупованим Кримом. У Києві сподіваються на посилення діяльності організації під керівництвом Варшави.

читайте такожРосія на світовому рівні вважає Крим Україною: Ілларіонов розкрив деталі зобов'язань Москви"Донбас - це наразі питання номер 1, але не забуваємо і про Крим. Я хочу нагадати, що мандат СММ ОБСЄ поширюється на всю окуповану територію України, включаючи Крим. Ми хочемо бачити більш активну роботу СММ ОБСЄ на цьому напрямку", - зазначив Кулеба.

Крім того, він закликав організацію до рішучих дій і ухвалення складних рішень у важкій ситуації.

"Для ОБСЄ не можна залишатися пасивно-нейтральною в цьому процесі. Треба продемонструвати рішучість у захисті тих завдань ОБСЄ, заради захисту яких вона і створена", - вважає міністр.

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Також він додав, що Росія - єдина держава, яка загострює градус напруги у Європі, намагається маніпулювати нормами ОБСЄ і підміняє реальність. Організації у такому випадку слід не відповідати, а самій ставити Москві питання про те, як вона планує гарантувати безпеку іншим країнам.

"Саме тому я вважаю, що час не готувати відповіді на маніпулятивні питання Росії, а ставити самій РФ питання: як ви, Росія, яка робить агресію і ескалуючу ситуацію, плануєте гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці інших країн?"- підкреслив Дмитро Кулеба.

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Повернення окупованого Криму до складу України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Європа продовжує підтримувати Україну. Триває робота, спрямована на стримування агресії Росії. За його словами, Москва повинна відмовитися від ультиматумів і перейти до виконання своїх зобов'язань, серед яких – повернення окупованих Криму та Донбасу під політичний контроль Києва.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав про те, що Україна має стратегію щодо повернення окупованого Криму. При цьому, на його думку, військовим шляхом відновити контроль над півостровом сьогодні не можна. Однак Київ, як і раніше, працюватиме над відновленням своєї територіальної цілісності і суверенітету.

Російська журналістка Ксенія Собчак вважає, що жоден президент Росії не зважиться на повернення Криму Україні. Таке рішення стане політичною поразкою для глави держави.

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