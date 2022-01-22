"Україна ніколи не поверне Крим": глава ВМС ФРН поплатився за скандальну заяву

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Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах надасть пояснення в Міністерстві оборони щодо своїх заяв про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

Шенбаху доведеться звітувати перед генеральним інспектором збройних сил Німеччини Еберхардом Цорном, пише Bild.

"Заяви щодо змісту і підбору слів жодним чином не відповідають позиції Федерального міністерства оборони", - заявив представник Міноборони ФРН.

Скандал із заявою Шенбаха

Нагадаємо, раніше в Україні обурилися через слова Шенбаха про "необхідність відновлення діалогу з Росією".

Шенбах заявив, що окупований Росією півострів Крим ніколи не повернеться до складу України.

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"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський півострів загублений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав глава ВМС Німеччини.

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