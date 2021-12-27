Україна в НАТО і питання Криму з Донбасом: Польща поставила жорстку умову РФ щодо діалогу із Заходом

Росія не вирішуватиме, якій країні вступати до НАТО - МЗС Польщі / УНІАН

РФ не прийматиме рішення щодо того, яка країна повинна вступити до НАТО. Десята стаття договору про Альянс чітко фіксує, що подібні питання вирішують країни колективного блоку безпеки Заходу і сама країна-претендент. Йдеться, у тому числі, і про ситуацію щодо України. Якщо Москва хоче вести діалог із Заходом, то можна поговорити також про Крим та Донбас. Треба подати жорсткі сигнали російській державі, включаючи посилення східного флангу Північноатлантичного альянсу. Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Марцін Пшидач.

У ефірі телеканалу TVP1 він сказав про те, що існують чіткі правила прийняття нових учасників НАТО. Росія не прийматиме рішення з приводу того, яка країна має приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

"Думаю, що це не буде предметом будь-якої поглибленої дискусії: це не Росія вирішуватиме, кого НАТО буде прийматиме до своїх лав. У 10-й статті Договору про НАТО йдеться про можливість розширення Альянсу, і це вирішуватимуть країни НАТО і країна, яка була б кандидатом, тобто, наприклад, Україна, і жодна інша країна", - зазначив Пшидач.

За його словами, якби Москва мала право голосу, то Польща могла б і не опинитися в колективному блоці безпеки Заходу.

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"Якщо Росія могла б вирішувати це, то Польща напевно не приєдналася б до НАТО у 1999 році", - нагадав дипломат.

Також він уточнив, що прагнення РФ до діалогу з НАТО є позитивним сигналом, оскільки в останні два роки росіяни не прагнули до діалогу з блоком. Можна обговорити питання Криму, Донбасу, Мінських домовленостей та інші ситуації, які пов'язані з діями Москви, спрямованими на дестабілізацію.читайте такожНАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про удар

"Якщо Росія хоче дискутувати про Східну Європу, то є простір для дискусії. Можна говорити про Донбас, про Мінські домовленості, про Крим, дестабілізаційні дії Росії на Південному Кавказі, зокрема, в контексті Грузії. Є ціла низка тем, які можна в дипломатичних рамках піднімати з Росією і зберігати мир", - зазначив Пшидач.

Заступник голови польського МЗС додав, що Захід може подати Росії чіткі сигнали, серед яких зміцнення східного флангу альянсу.

"Якщо є можливість захистити світ без політики умиротворення (агресора) без відступу, то цю можливість потрібно використовувати. Замість цього потрібно пам'ятати, що з іншого боку актор агресивний і хотітиме вести агресивну політику", - підкреслив Марцин Пшидач.

Проекти договорів Росії та США щодо безпеки

У МЗС РФ 17 грудня опублікували дві ініціативи щодо врегулювання кризи між Росією та Заходом. Це проекти угоди США та РФ щодо гарантій безпеки і договору про заходи забезпечення безпеки Штатів, РФ і Північноатлантичного альянсу.

Серед вимог Росії виділяються два пункти: гарантії з нерозширення НАТО на схід і невступ України до колективного блоку безпеки Заходу.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі казала, що США не вестимуть перемовин з Росією щодо безпеки без участі Євросоюзу та країн-партнерів. Причому Вашингтон не готовий до компромісів з питань, пов'язаних з обмеженням права держав на ведення власної суверенної політики.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що перемовини Вашингтона та Москви з питань безпеки у Європі заплановані на січень.

За даними ЗМІ, 12 січня може відбутися саміт НАТО-Росія, на якому, ймовірно, обговорюватимуть ініціативи Москви з безпеки.

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