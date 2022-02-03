"На сьогодні це неможливо": Данілов висловився про військове повернення Криму

Олексій Данилов / УНІАН

Секретаря РНБО Олексій Данілов заявив, що на сьогодні військовий сценарій повернення окупованого Криму є неможливим.

За його словами, яким у майбутньому буде шлях повернення півострова, залежить від багатьох факторів.

"У нас є наші стратегії, я радий, що Росія їх вивчає. Чи є у нас стратегія зараз повертати Крим військовим шляхом? На зараз у нас є стратегія повернути Крим. У який спосіб, чи буде це військовий шлях, який-небудь інший шлях, - це залежить від багатьох факторів. На сьогоднішній день я можу сказати, що це зробити неможливо", - заявив Данілов у програмі Право на владу.

Він зазначив, що "як буде завтра або через рік, будемо дивитися, це не така проста справа".

Олексій Данілов підкреслив, що для нас питання по Криму не вирішене.

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"Це наша земля і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим і окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому".

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Скандальна заява глави Військово-Морських сил Німеччини щодо Криму

Глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах в ході свого візиту до Індії зробив ряд заяв щодо України, Росії та безпеки в Європі. Зокрема, він сказав, що Крим "загублений" і назвав "фактом" неповернення півострова до складу Української держави. Крім того, за його словами, Україна не може вступити в НАТО через російську окупацію.

Також він заявив, що не вірить у військове вторгнення Росії в Україну. Як вважає він,"Путіну важлива повага, якої він вимагає, і ймовірно, навіть заслуговує", а не "маленька смужка української землі".

Заява спровокувала скандал. МЗС України викликало посла ФРН Анку Фельдугузен, щоб вона дала пояснення словами командувача Військово-Морськими силами Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха з приводу нібито неможливості повернути Крим під політичний контроль Києва і невідповідності держави критеріям НАТО.

Пізніше Шенбах, пояснюючи свої слова про Україну, сказав, що висловив свою особисту точку зору і "необережно оцінив ситуацію". Свою заяву він вважає помилкою.

Під тиском преси та громадської думки Кай-Ахім Шенбах подав у відставку. Німецьке видання Bild написало, що слова про агресію Росії призвели до дипломатичної кризи, і тепер він повинен понести відповідальність за наслідки. Відставку Шенбаха затвердили в Міноборони Німеччини.

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