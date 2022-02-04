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Крим не поверне жоден президент Росії - Собчак

4 лютого 2022, 07:11

Колишня кандидатка у президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що анексію Криму підтримують багато росіян. Повернути півострів - це "політичне самогубство".

Собчак
Ксенія Собчак висловилася з приводу повернення Криму Україні / Reuters

Російська журналістка, екскандидатка в президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що ні чинний президент Росії Володимир Путін, ні наступний президент РФ відмовитися від анексованого Криму не зможе, оскільки стане для його політичним самогубством.

Таку думку вона озвучила 3 лютого в ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1.

Собчак сказала, що в Росії "приєднання" Криму підтримує велику кількість росіян.

"Відмова від цього буде політичним самогубством для будь-якого президента, не лише для Путіна. І в цьому сенсі це така пастка і тупик. Це схожа ситуація, як з Курилами. Який би демократичний не був Єльцин або будь-хто інший, але це питання з Курильськими островами з Японією, воно не вирішиться ніколи", — вважає Собчак.

Вона додала, що віддати "свою" територію вважається політичним програшем в очах багатьох виборців.

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"І те саме стосується вашого президента. Жоден з президентів не змоде піти на компроміс і сказати, що давайте поступимося Кримом і перевернемо сторінку", — резюмувала вона.

Як повідомляв Главред, восени 2020 року Ксенія Собчак назвала місто Керч в анексованому РФ півострові Крим - російським.

Анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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