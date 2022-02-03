Крим - Україна, Донбас за "Мінськом" і угода про ЗВТ: головне з брифінгу Зеленського та Ердогана

Україна та Туреччина підписали угоду про Зону вільної торгівлі / Скріншот Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та глава Туреччини Реджеп Ердоган провели спільний брифінг за підсумками перемовин, які відбулися в четвер, 3 лютого, у Києві. Діалог пройшов в день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин Києва та Анкари.

Сторони підписали угоду про Зону вільної торгівлі і планують збільшити товарообіг до 10 мільярдів доларів. В цілому було підписано 8 документів в гуманітарній, економічній, технічній та інших сферах.

Зеленський подякував Ердогану за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, позиції Києва щодо Криму та допомогу кримським татарам. Президент підтримав пропозицію Туреччини щодо перемовин з Путіним.

Президент Туреччини Ердоган заявив, що Анкара підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Конфлікт на Донбасі, за його словами, треба вирішувати на базі Мінських угод та на основі територіальної цілісності України.

Зеленський та Ердоган назвали один одного друзями.

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Заяви Зеленського

"Зона вільної торгівлі - нові можливості для бізнесу"

Президент Зеленський, коментуючи підписання угоди про Зону вільної торгівлі з Туреччиною, сказав, що товарообіг двох держав вже виріс до рекордного показника. Відтепер очікується посилення економічного співробітництва та нові результати у вигляді товарообігу 10 мільярдів доларів.

"Це нові можливості для бізнесу, нові ринки, інвестиції, зростання ВВП наших держав і наших народів. Ще до підписання угоди за минулий рік товарообіг між країнами зріс до 7 мільярдів доларів – рекордний показник", - зазначив Зеленський.

Зеленський подякував Ердогану за підтримку Києва щодо Криму

Український гарант висловив слова подяки Ердогану за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, участь Туреччини в Кримській платформі і за допомогу кримським татарам.

"Я дякую пану президенту за послідовну підтримку і активну участь Туреччини в Кримській платформі", - додав Зеленський.

Туреччина як посередник між Україною і Росією

За словами глави держави, він вдячний Ердогану, який висловив готовність виступити посередником у перемовинах Москви та Києва з метою завершення російсько-українського конфлікту. Україна готова до будь-яких дискусій для встановлення миру.

"Я дякую пану президенту за ініціативу стати посередником між Україною та Росією. Для світу ми готові робити все можливе на всіх майданчиках і всіх форматах. Не важливо, де ми поставимо крапку у війні, головне, щоб всі щиро були готові до цього", - додав Зеленський.

Київ та Анкара посилять співпрацю щодо виробництва БПЛА Baykar в Україні

Україна та Туреччина підписали договір, згідно з яким сторони розширять виробництво безпілотників Baykar на території української держави. Глави держав під час діалогу приділили особливу увагу співпраці у сфері авіації та оборонної промисловості. Це одні з головних напрямів у стратегічному партнерстві двох країн.

"Наша мета - реалізація конкретних проектів, створення спільних підприємств, обмін досвідом, обмін технологіями. Сьогодні укладено угоду, яка суттєво розширить виробництво БПЛА компанії "Байкар" в Україні. Це нові технології. Нові робочі місця і посилення обороноздатності України", - розповів Зеленський.

Заяви Ердогана

Крим - це Україна

Президент Ердоган нагадав, що офіційна Анкара виступає на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Позиція турецької держави щодо статусу окупованого Криму не змінилася.

"Хочу підкреслити, що ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України включно з Кримом", - сказав Ердоган.

Ердоган нагадав про 30-річчя дипвідносин України та Туреччини

Турецький глава держави назвав Зеленського другом, і нагадав, що його візит до Києва проходить на день 30-річчя дипломатичних відносин двох держав. За його словами, його приїзд став символічним.

"Дорогий друже, той факт, що сьогодні ювілей – 30 років тому встановлені дипломатичні відносини між нашими країнами – додає історичного контексту цій зустрічі", - сказав Ердоган.

Ердоган про конфлікт на Донбасі

Глава Туреччини Ердоган вважає, що конфлікт на Донбасі повинен вирішитися на основі "Мінська", територіальної цілісності української держави і міжнародного законодавства.

"Ми щиро віримо, що кризу буде врегульовано мирними дипломатичними методами в рамках Мінських угоди на принципах територіальної цілісності України та міжнародного права", - заявив він.

Саміт Зеленського та Путіна у Туреччині

Ердоган пояснив свою ідею із запрошенням до Туреччини президента України Зеленського і глави Кремля Путіна. На його думку, Москва та Київ повинні рухатися до деескалації конфлікту. Анкара, в свою чергу, готова в цьому допомагати, і може прийняти саміт двох держав на високому рівні.

"Як я казав раніше, Туреччина готова робити все, щоб закінчилася криза двох країн. На сьогоднішніх перемовинах я ще раз сказав, що ми із задоволенням приймемо у Туреччині саміт на рівні лідерів або перемовини на технічному рівні. Оскільки Туреччина діє, керуючись логікою "думати, як знизити градус замість того, щоб роздувати пожежу", - додав президент Туреччини Реджеп Ердоган.