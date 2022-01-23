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"Жахи нацистської окупації і шок українців": посол України розніс ФРН через скандал з Кримом

23 січня 2022, 15:09

Висловлювання Шенбаха про Крим поставили під удар надійність Німеччини і довіру до Берліну на міжнародному рівні, сказав Андрій Мельник.

Андрій Мельник
Слова Шенбаха - зухвалий сумнів у суверенітеті України, - Мельник / germany.mfa.gov.ua

Україна вітає відставку глави Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха після його резонансних слів про Крим, однак вважає такі дії недостатніми. Скандал поставив під сумнів міжнародну довіру до ФРН і її надійність. У такій ситуації згадуються моторошні події часів нацистської окупації, коли до українців ставилися зневажливо. Слова Шенбаха применшують серйозність питання окупації півострова і демонструють зухвалий сумнів у питанні суверенітету України. Про це заявив український посол у Берліні Андрій Мельник.

Як повідомляє DW, у інтерв'ю газеті Welt він розповів про те, що після різкої заяви Кая-Ахіма Шенбаха про Крим залишився серйозний осад і стався підрив довіри до Німеччини на міжнародному рівні.

читайте такожУкраїна та Захід запустили план щодо боротьби з Росією: в МЗС закликали Москву звільнити Крим і Донбас"Ми вітаємо заяву пана Шенбаха про відставку, але після скандалу залишилася купа уламків, і міжнародна довіра до Німеччини та її надійність опинилися під серйозним питанням не тільки з української точки зору", - зазначив Мельник.

За його словами, слова Шенбаха "шокували всю українську громадськість". У цій ситуації дипломат вирішив провести паралель з часами націонал-соціалістичного режиму у Німеччині.

"За такого зухвалого ставлення в українців мимоволі повстають в пам'яті жахи нацистської окупації, коли до українців ставилися як до недолюдей", - додав він.

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Також посол сказав про те, що мова інспектора ВМС ФРН була "цинічним применшенням серйозності протиправної окупації Криму", а також стала "зухвалим" сумнівом у суверенітеті української держави.

Скандальна заява глави Військово-морських сил Німеччини щодо Криму

Глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах під час свого візиту до Індії зробив низку заяв щодо України, Росії та безпеки у Європі. Зокрема, він сказав, що Крим "загублено" і назвав "фактом" неповернення півострова до складу української держави. Крім того, за його словами, Україна не може вступити до НАТО через російську окупацію.

Також він заявив, що не вірить у військове вторгнення Росії в Україну. Як вважає він, "Путіну важлива повага, якої він вимагає, і ймовірно, навіть заслуговує", а не "маленька смужка української землі".

Заява спровокувала скандал. МЗС України викликало посла ФРН Анку Фельдугузен, щоб вона дала пояснення словам командувача Військово-морськими силами Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха з приводу нібито неможливості повернути Крим під політичний контроль Києва і невідповідності держави критеріям НАТО.

У Міністерстві оборони Німеччини категорично підкреслили, що думка Шенбаха не відповідає позиції відомства.

Пізніше Шенбах, пояснюючи свої слова про Україну, сказав, що висловив свою особисту точку зору і "необережно оцінив ситуацію". Свою заяву він вважає помилкою.

Під тиском преси та громадської думки Кай-Ахім Шенбах подав у відставку. Німецьке видання Bild написало, що слова про агресію Росії призвели до дипломатичної кризи, і наразі він повинен понести відповідальність за наслідки. Відставку Шенбаха затвердили в Міноборони Німеччини.

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