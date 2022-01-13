Україна і Захід запустили план щодо боротьби з РФ: в МЗС закликали Москву звільнити Крим та Донбас

Росія повинна продовжувати перемовини в міжнародних форматах, щоб довести відсутність планів щодо агресії проти України - Кулеба / УНІАН

Україна та Захід продовжать роботу над пакетом ініціатив, спрямованих на стримування РФ від нової війни у Європі. В ОБСЄ продемонстрували єдину підтримку Києва. Москва замість ультиматумів повинна виконувати взяті на себе зобов'язання, серед яких відмова розглядати будь-яку частину регіону ОБСЄ в якості своєї сфери впливу. Захоплені Крим та Донбас мають бути повернуті під контроль Києва. Єдиною можливістю для Росії підтвердити відсутність планів щодо нападу на Україну є участь у перемовних форматах. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє пресслужба МЗС, дипломат за підсумками засідання Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва у Європі 13 січня сказав про те, що європейські партнери продовжують єдину підтримку України.

читайте такожВідведення військ від кордонів України не буде, а Захід "йде на ескалацію": Росія вибухнула звинуваченнямиЗа його словами, Київ працює над тим, щоб Росія відійшла від ультиматумів щодо європейської безпеки і почала виконання Гельсінського декалогу. Йдеться про припинення агресії на Донбасі, окупацію Криму та вирішення створених Москвою конфліктів на пострадянському просторі. Росія в документах погодилася з тим, що вона не розглядатиме частину регіону ОБСЄ як сферу власного впливу.

"Маючи підтримку партнерів, Україна продовжує працювати над тим, щоб Російська Федерація замість ультиматумів на тему європейської безпеки почала сумлінно виконувати Гельсінський декалог: припинила агресію на Донбасі, деокупувала Крим, зробила реальні кроки щодо врегулювання решти створених нею тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, а саме у Грузії та Молдові. У цьому ж контексті нагадую, що згідно з основоположними документами ОБСЄ Російська Федерація зобов'язалася "не розглядати будь-яку частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу", - зазначив Кулеба.

Також він вважає, що єдиним способом для Росії показати відсутність агресивних намірів щодо України є участь у міжнародних перемовних форматах, особливо на майданчику ОБСЄ.

Реклама

"Незважаючи на незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії, вважаю, що єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ", - сказав керівник зовнішньополітичного відомства.читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом Заходу

Крім того, він додав, що Україна готова співпрацювати з польським головуванням ОБСЄ для ефективного втілення перемовного порядку денного, який розглядався 13 січня. Київ і Захід продовжать працювати над планом щодо стримування Росії від війни у Європі.

"Україна також продовжить активну роботу з партнерами над втіленням комплексного пакету стримування Російської Федерації від нової хвилі війни у Європі, який вже почав діяти", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

У період з 10 по 13 січня на тлі продовження стягування РФ військ до кордонів України і звинувачень Москви в погрозах НАТО своїм кордонам відбулися перемовини Заходу та Росії щодо безпеки.

Представниця США, заступниця держсекретаря Венді Шерман зробила заяву про те, що американці не гарантують Москві нерозширення НАТО на схід і невступ України до Північноатлантичного альянсу.

Російський делегат, заступник голови МЗС Сергій Рябков сказав, що Москва не планує нападати на Україну. Втім, росіяни вимагають гарантій, згідно з якими Україна та Грузія не вступлять до НАТО.

12 січня відбулися перемовини за лінією НАТО-Росія. За підсумками засідання Ради генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що військово-політичний блок не готовий до компромісів з Москвою щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. У Росії немає права вето на вступ України до НАТО, а рішення про євроатлантичну інтеграцію країни прийматиме Київ та країни блоку безпеки Заходу.

Столтенберг попередив РФ про те, що якщо Москва піде на нову військову операцію проти України, НАТО посилить свою присутність у Східній Європі.