Війська Росії біля кордонів України і зброя для Києва: Канада готує удар по планах Москви

Канада підтримує Україну в боротьбі з агресією Росії і розмірковує про надання Києву зброї / УНІАН

Росія продовжує стягувати війська до кордонів України. У зв'язку з цим Канада припускає можливість постачання зброї Києву. Безпека держави знаходиться під загрозою, тому країна потребує серйозної підтримки. Світ повинен зупинити посилення тиску Москви біля українських кордонів, НАТО у цій ситуації слід продемонструвати силу і рішучість. Про це заявила канадська міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

У інтерв'ю CTV News вона розповіла про те, що Канада не виключає можливості постачання зброї Україні в ситуації, коли Росія підвищує концентрацію своєї військової присутності біля українських кордонів. Світ повинен надати допомогу Києву у зв'язку із загрозою безпеці держави.

"Найважливіше зараз - співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їх безпеці. Саме це ми і будемо робити. Моя колега Аніта Ананд, міністерка оборони, активно займається цим разом з союзниками. Безпека України - це безпека Європи, отже, це безпека світу і Канади", - зазначила Жолі.

Також вона додала, що наразі потрібно вжити заходів для зупинки посилення Росією своєї присутності біля кордонів України. Канада і Північноатлантичний альянс закликають Москву припинити ескалацію.

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За її словами, найголовніше, щоб Москва зупинила нарощування військ біля українських кордонів. НАТО має продемонструвати рішучість.читайте такожНа Росію очікує удар у відповідь у разі нападу на Україну: у США зробили різке попередження Москві

"Ми разом з союзниками з НАТО закликаємо Росію припинити нарощування військ поблизу України. Враховуючи загрозу, яку наразі представляє Росія, у мене була в п'ятницю важлива зустріч з усіма міністрами закордонних справ НАТО, тому що Альянсу важливо продемонструвати силу, єдність і рішучість", - підкреслила очільниця МЗС Канада Мелані Жолі.

Війська Росії біля кордонів України

Американське видання The New York Times 7 січня опублікувало нову карту, на якій фіксується посилення військової присутності Росії біля кордонів України. За даними журналістів, російські війська оточують українську державу з трьох сторін. Згідно з попередніми даними, біля кордонів України сконцентровано близько 100 тисяч військ.

У США попереджали Росію про те, що якщо Москва запустить сценарій військового вторгнення на територію України, Вашингтон надасть Києву зброю, а військ НАТО біля російських кордонів стане ще більше.

Штати готові на перемовинах з РФ щодо безпеки обговорити поступки з боку американців. Однак для цього Москва повинна послабити тиск біля кордонів України. При цьому США не мають наміру скорочувати свою військову присутність у Східній Європі і гарантувати нерозширення НАТО на схід. Якщо Москва піде в атаку на українську державу, на Росію очікують нищівні санкції.

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