"Закликаємо Європу зробити те ж саме": Латвія відправляє Україні зброю і військову техніку

Латвія закликала Європу надати Україні зброю / Міноборони України

Латвія надасть Україні зброю та військову техніку. Про виділення такої допомоги заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Із відповідною заявою міністр витупив після зустрічі з українським послом Олександром Міщенком, пише LSM.

Міністр і посол вже узгодили, що входитиме у гуманітарний вантаж, який вирушить до України. Очільник оборонного відомства Латвії закликав Європу послідувати прикладу його країни і також надати Україні озброєння.

"Включно зі зброєю та технікою. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону", – заявив Пабрікс.

Він додав, що Україна, хоч і не є членом Північноатлантичного альянсу, залишається європейським союзником і фактично захищає Європу.

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Раніше повідомлялося, що 2022 року США нададуть Україні додаткову військову допомогу за лінією, яка не пов'язана з 300 мільйонами доларів, які були виділені з американського бюджету. На базі цього напрямку Київ отримує такі озброєння, як Javeline. Також сторони активізують військово-технічне співробітництво.

Також раніше зазначалося, що Литва хоче передати Україні летальну зброю. Однак про те, яку саме зброю Литва збирається передати Україні, поки не повідомлялося.

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