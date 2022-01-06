"Закликаємо Європу зробити те ж саме": Латвія відправляє Україні зброю і військову техніку

Очільник оборонного відомства Латвії закликав Європу також надати Україні озброєння.
Латвія надасть Україні зброю та військову техніку. Про виділення такої допомоги заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.
Із відповідною заявою міністр витупив після зустрічі з українським послом Олександром Міщенком, пише LSM.
Міністр і посол вже узгодили, що входитиме у гуманітарний вантаж, який вирушить до України. Очільник оборонного відомства Латвії закликав Європу послідувати прикладу його країни і також надати Україні озброєння.
"Включно зі зброєю та технікою. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону", – заявив Пабрікс.
Він додав, що Україна, хоч і не є членом Північноатлантичного альянсу, залишається європейським союзником і фактично захищає Європу.
Раніше повідомлялося, що 2022 року США нададуть Україні додаткову військову допомогу за лінією, яка не пов'язана з 300 мільйонами доларів, які були виділені з американського бюджету. На базі цього напрямку Київ отримує такі озброєння, як Javeline. Також сторони активізують військово-технічне співробітництво.
Також раніше зазначалося, що Литва хоче передати Україні летальну зброю. Однак про те, яку саме зброю Литва збирається передати Україні, поки не повідомлялося.
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