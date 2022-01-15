Вторгнення РФ і екологічна катастрофа в Україні: розвідка оголосила про витік хімікатів на Донбасі

Ємністі з аміаком, з яких здійснюється витік отруйних речовин, доставлені на підприємство Концерн Стирол до Горлівки - ГУР / УНІАН

До захопленої Росією і незаконними збройними формуваннями Горлівки 14 січня на підприємство Концерн Стирол були доставлені ємності з аміаком, з яких внаслідок порушення герметичності відбувається витік в повітря отруйних речовин. Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході країни. Москва може використовувати ситуацію для того, щоб розширити військову агресію проти України. Про це заявили у Головному управлінні Міноборони.

Як повідомляє пресслужба відомства у Facebook, російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозять на тимчасово окуповані території української держави. Вказується, що хімічні забруднення можуть призвести до екологічної катастрофи на сході України.

"За інформацією військової розвідки України, 14 січня до окупованої російськими військами Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" доставлені ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності відбувається витік в повітря отруйних речовин",-наголошується в повідомленні.

Також в ГУР додали, що техногенна катастрофа, яка трапилася через дії російських загарбників, може бути використана з метою звинувачення Києва в застосуванні отруйних хімічних речовин і в якості приводу для посилення збройної агресії РФ проти України.

"Викликана діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України в застосуванні отруйних хімічних речовин і як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави", - підкреслили в українській розвідці.

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Звинувачення Росії в нібито провокації зі США на Донбасі

У грудні минулого року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що американські приватні військові компанії, мовляв, готують провокацію на Донбасі з використанням хімікатів.

Тоді, за його словами, до Авдіївки і Красного Лиману нібито вже були доставлені резервуари" з невстановленими хімічними компонентами".

"Для здійснення провокацій до міст Авдіївка і Красний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами", - цитувало його РИА Новости.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти The New York Times 7 січня опублікували нову карту з військами РФ біля кордонів України. Як з'ясувало видання, росіяни стягнули близько 100 тисяч військ до українських кордонів і оточили державу з трьох напрямків.читайте також"Гарантії" для Росії в обмін на відведення військ від кордонів України: Київ поставив різку умову Москві

За інформацією CNN, американська розвідка дізналася про сценарій, згідно з яким Москва готує операцію з нападу на бойовиків у ОРДЛО "під чужим прапором", щоб створити привід для військового наступу на Україну. Відзначається, що росіяни можуть піти на провокації за декілька тижнів до військового вторгнення, яке може відбутися в період з середини січня по середину лютого.

Раніше заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Вашингтон на перемовинах з РФ щодо безпеки, підкреслила, що на Москву очікують серйозні санкції у тому випадку, якщо російська держава вирішить піти на нову військову операцію проти України.

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