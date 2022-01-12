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Розширення НАТО, величезні санкції та зброя для України: у США готові "дати бій" Росії

12 січня 2022, 08:21

США та союзники не залишаться осторонь після можливого вторгнення РФ в Україну, каже секретар Держдепу Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен розповів про дії США у разі вторгнення РФ в Україну / Фото Reuters

У разі вторгнення РФ в Україну США готові збільшити оборонну допомогу Києву, посилити присутність НАТО в Східній Європі і ввести економічні санкції проти Кремля.

Відповідну заяву американський держсекретар Ентоні Блінкен озвучив під час телефонної розмови з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, сказано на сайті Держдепу.

"Якщо Росія обере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати і наші союзники та партнери готові накласти величезні витрати на російську економіку, посилити присутність НАТО в прифронтових союзних державах і збільшити оборонну допомогу Україні", — запевнив Блінкен.

Глава зовнішньополітичного відомства США також підтвердив свою підтримку дипломатії як єдиного відповідального шляху просування вперед і підкреслив, що "без участі України ніяких предметних дискусій по Україні не буде".

Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

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Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США.

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Сергій Кущ
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вторгнення Росії Ентоні Блінкен новини України
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