УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ планує перекинути ядерну зброю до кордонів України - NYT

17 січня 2022, 10:28

Володимир Путін переживає через можливість "удару" США по РФ з території України.

Тополя-м, шахта, Росія
Ядерна зброя може з'явиться в Україні / http://warcyb.org.ru/

Росія може прийняти рішення про розміщення ядерної зброї неподалік від кордонів України.

Такого висновку дійшли журналісти The New York Times, проаналізувавши погрози кремлівської верхівки про "червоні лінії", перетин яких нібито загрожує нацбезпеці РФ.

Автори також звернули увагу на оприлюднення даних американської розвідки про ймовірність розгортання Росією нової ядерної зброї, включаючи гіперзвукові ракети, а також зіставили їх з останніми погрозами Володимира Путіна.

У матеріалі підкреслюється, що господар Кремля не приховував, що спробує розмістити гіперзвукові ракети підводного базування в безпосередній близькості від Вашингтона.

Журналісти пишуть про те, Путін нібито переживає через можливість "удару" США по РФ з території України.

Реклама

"Він дав зрозуміти, що Росія може зробити те саме", - пишуть журналісти.

У свою чергу, високопоставлений російський дипломат в Женеві говорив, що Москва готова розмістити "невизначені" системи озброєння в "підозрілих" місцях.

Автори нагадали, що російські офіційні особи в останні дні знову натякнули на розгортання нових ракет, а американські офіційні особи повторили, що не бачать ніяких кроків у цьому напрямку.

"Однак будь-які спроби розмістити зброю неподалік американських міст створять умови, схожі на кризу 1962 року, коли світ був найближче до обміну ядерними ударами", - резюмується в матеріалі.

Ультиматум Росії

Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес.

Читайте ще:

viber
новини Росії ядерна зброя новини України
Зараз ви переглядаєте новину «РФ планує перекинути ядерну зброю до кордонів України - NYT». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Неймовірна удача в грошах і достаток весь рік: кому зі знаків Зодіаку привалить успіх в рік Тигра 2022Неймовірна удача в грошах і достаток весь рік: кому зі знаків Зодіаку привалить успіх в рік Тигра 2022 Відомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесуВідомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесу Які звички несуть небезпеку в будинок і бідуЯкі звички несуть небезпеку в будинок і біду Зірка серіалу Кріпосна намагалася накласти на себе рукиЗірка серіалу Кріпосна намагалася накласти на себе руки В Україні вдарить міцний мороз і налетить снігопадВ Україні вдарить міцний мороз і налетить снігопад
11:07

Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішення

11:03

Яйця можуть бути небезпечні для здоров'я: як їх не треба готувати

10:59

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 січня: Ракам - зміни, Дівам - успіх у всьому, Водоліям - проблемиВідео

10:58

Україну накриють потужні снігопади: коли та де чекати різкого похолоданняВідео

10:51

Кличко заявив про хворобу: мер Києва вдруге підхопив COVID-19

Реклама
10:28

Співробітники ДБР намагалися вручити Порошенку в аеропорту повістку до суду, але він відмовивсяВідео

10:28

РФ планує перекинути ядерну зброю до кордонів України - NYTВідео

10:11

"Віддам балкон під пускову": українці підтримали ідею розміщувати військові бази НАТО на своїх ділянках

10:08

Ні замінити, ні переоформити: у Приватбанку не хочуть видавати нові карти

10:04

Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахВідео

10:01

Чи є рослина, яка уповільнює старіння - відповідь медика

09:34

У Порошенка в Жулянах вийшла заминка зі слідчими ДБР через паспортВідео

09:10

Літак з Порошенком приземлився в Києві - оновлюєтьсяВідео

09:00

В Україні підвищать розмір аліментів: коли і на скількиВідео

08:39

Гороскоп на сьогодні, 17 січня 2022: Близнюкам - обман, Левам - розставання, Скорпіонам - пліткиВідео

08:29

Лікар назвав алгоритм дій та перші симптоми при повторному зараженні COVID-19Відео

08:29

Помер відомий актор з комедійного серіалу Кухня

08:15

Санкції проти Північного потоку-2: Чому США пішли на зворотнуПогляд

07:25

У Путіна пояснили, навіщо Росія стягнула війська до кордонів з Україною

06:47

Україну накриють шквали і снігопади: синоптик уточнив прогноз погоди на сьогодніВідео

Реклама
06:28

Марні старання Росії не пустити Україну в НАТО: що тепер утне ПутінПогляд

06:01

Шоколадна вишня і полуничний блонд: наймодніше фарбування волосся 2022, що надихаєФото

05:28

Найсмачніші пиріжки з яйцем і зеленою цибулею: готувати всього 10 хвилин

05:02

Вріже до -22º: українці дізналися крижаний прогноз з датами різкого похолоданняВідео

04:47

Нутриціолог назвала натуральний напій, який заряджає енергією краще кавиВідео

04:19

Королева кімнатних рослин: як змусити бегонію цвісти в домашніх умовахВідео

03:54

Медик закликала відмовитися від білого хліба: у чому його страшна небезпекаВідео

03:15

Два наймодніших кольору в інтер'єрі в 2022 році: вони зроблять будинок унікально красивимФотоВідео

02:45

Українцям перекривають газ: кого "карають" і в чому причинаВідео

02:16

Водохреща-2022: кому категорично не можна занурюватися в ополонку та як не захворіти

01:45

Злетіли ціни на горілку, пиво і вино: нова вартість пляшки алкоголюВідео

01:17

"Я складаюся з манго": Злата Огневич в бікіні розсунула ноги і показала фанатам свої татуюванняФото

00:51

Прикмети на 17 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16 січня, неділя
23:55

Комаровський розповів, із якими ознаками ГРВІ слід негайно бігти до лікаря

23:25

Українець звернувся до НАТО: пропонує забрати його землю під військову базу

23:10

У Кременчуці мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа

22:57

Росія спровокувала кризу та має проявити гнучкість - СтолтенбергВідео

22:25

Данія виділила Україні 22 млн євро: на що будуть витрачені гроші

22:03

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:02

Загроза вторгнення РФ: Канада рекомендує своїм громадянам не їхати в УкраїнуВідео

Реклама
21:54

У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ, мешканців евакуюють

21:26

Атака хакерів: у Байдена погрожують відповіддю, якщо підтвердиться причетність РФВідео

21:21

В Італії помер легендарний засновник будинку моди

20:50

Порошенко зізнався, які "сигнали" отримував перед поверненням в УкраїнуВідео

20:49

Весна вже в лютому: українці дізналися несподіваний прогноз до кінця зимиВідео

20:30

Андріє Шевченко, прощавай: у Польщі спростували інформацію щодо переговорів із тренеромВідео

20:03

Росія натякала на розміщенні ядерних ракет біля США - NYT

19:27

Різкий стрибок цін: в Україні рекордно подорожчало вершкове маслоВідео

19:27

Чорний тиждень Володимира ВолодимировичаПогляд

19:01

Ірина Білик знялася в байкерському вбранні на мотоциклі

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти