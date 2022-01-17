РФ планує перекинути ядерну зброю до кордонів України - NYT

Ядерна зброя може з'явиться в Україні / http://warcyb.org.ru/

Росія може прийняти рішення про розміщення ядерної зброї неподалік від кордонів України.

Такого висновку дійшли журналісти The New York Times, проаналізувавши погрози кремлівської верхівки про "червоні лінії", перетин яких нібито загрожує нацбезпеці РФ.

Автори також звернули увагу на оприлюднення даних американської розвідки про ймовірність розгортання Росією нової ядерної зброї, включаючи гіперзвукові ракети, а також зіставили їх з останніми погрозами Володимира Путіна.

У матеріалі підкреслюється, що господар Кремля не приховував, що спробує розмістити гіперзвукові ракети підводного базування в безпосередній близькості від Вашингтона.

Журналісти пишуть про те, Путін нібито переживає через можливість "удару" США по РФ з території України.

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"Він дав зрозуміти, що Росія може зробити те саме", - пишуть журналісти.

У свою чергу, високопоставлений російський дипломат в Женеві говорив, що Москва готова розмістити "невизначені" системи озброєння в "підозрілих" місцях.

Автори нагадали, що російські офіційні особи в останні дні знову натякнули на розгортання нових ракет, а американські офіційні особи повторили, що не бачать ніяких кроків у цьому напрямку.

"Однак будь-які спроби розмістити зброю неподалік американських міст створять умови, схожі на кризу 1962 року, коли світ був найближче до обміну ядерними ударами", - резюмується в матеріалі.

Ультиматум Росії

Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес.

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