Зрив постачання газу до ЄС через вторгнення РФ в Україну: ЗМІ оголосили про плани США на сценарій

Захід побоюється погіршення ситуації з газовою кризою у разі нападу Росії на Україну / Reuters

Представники Державного департаменту США провели перемовини з міжнародними енергетичними компаніями щодо планів на постачання газу до Європи у разі можливого військового вторгнення Росії в Україну. Обговорювалися перебої в прокачуванні палива і погіршення ситуації з газовою кризою в ЄС в тому випадку, якщо Штати впровадять санкції в ситуації з російсько-українським конфліктом.

Як повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, консультації були проведені під керівництвом старшого радника Держдепу з енергетичної безпеки Амоса Хохштейна.

читайте такожПостачання газу через Україну і перемовини з РФ, США і Німеччиною: у Зеленського розкрили плани Києва"Ми провели консультації також і з енергетичними компаніями. Ми говорили з ними з приводу турбують нас питань і говорили з ними про цілу низку надзвичайних ситуацій", - зазначило джерело.

Також вказується, що мова йшла про погіршення ситуації з газовою кризою у Європі у разі будь-яких перебоїв постачань російського газу.

"Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину своїх поставок газу, і санкції США через будь-який конфлікт можуть порушити ці поставки. Будь-які перебої в поставках російського газу в Європу посилили б енергетичну кризу, викликану дефіцитом палива", - йдеться в публікації.

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Підкреслюється, що сторони говорили про можливі збої в поставках газу в тому випадку, якщо Росія запустить сценарій військової операції проти України, А США у відповідь введуть санкції проти Москви.

читайте такожШантаж Газпрому через СП-2 і ПСГ на мінімумі: Європа стрімко спустошує газові сховищаНагадаємо, раніше в Міжнародному енергетичному агентстві заявили, що газова криза в Європі спровокований, в тому числі, і діями Росії, яка скоротила постачання палива в країни ЄС. Газпром міг би збільшити прокачування на 30%, однак цього не відбувається. Газосховища європейських країн заповнені тільки на 51%.

Загроза військового вторгнення РФ в Україну

На тлі підвищення концентрації військ Росії біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах НАТО російським кордонам в період з 10 по 13 січня відбулися переговори Заходу і РФ.

Заступник держсекретаря США, представник Вашингтона на переговорах з Москвою Венді Шерман заявила, що Штати не підуть на поступки Росії по ряду стратегічно важливих питань. Йдеться про гарантії нерозширення НАТО на схід і невступ України до Північноатлантичного альянсу. Вона попередила Російську державу про серйозні санкції у разі військового вторгнення на територію України.

Делегат Росії, заступник голови МЗС Сергій Рябков сказав, що Москва не планує нападати на Київ. Однак, згідно позиції РФ, США повинні гарантувати Росії, що Україна і Грузія нібито ніколи не приєднаються до Північноатлантичного альянсу.

Переговори НАТО і Росії пройшли 12 січня. Генеральний секретар військово-політичного блоку заходу Єнс Столтенберг сказав, що організація не готова до компромісів щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. При цьому у Росії немає права вето на вступ Києва до НАТО, дане питання буде вирішуватися Українською державою і країнами-учасницями Альянсу.

При цьому Столтенберг попередив Росію про те, що якщо Москва запустить новий військовий сценарій проти Києва, НАТО посилить свою присутність на східному фланзі Європи.

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