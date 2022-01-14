РФ брязкає зброєю на тлі переговорів із Заходом: армію раптово підняли по тривозі

В армії РФ почали раптову перевірку / Facebook/mod.mil. rus

В Росії розпочато раптову перевірку бойової готовності частин Східного військового округу.

Вона проводиться з висуненням ряду частин і з'єднань на полігони в значній відстані від місць дислокації, повідомили в міноборони РФ.

"У рамках підготовки до проведення стратегічного командно-штабного навчання "Схід-2022" у військах Східного військового округу проводиться раптова перевірка бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

"В ході перевірки підрозділи і військові частини Східного військового округу виконують комплекс заходів щодо приведення у вищі ступені бойової готовності з виходом в райони зосередження", - наголошується в повідомленні.

"Ряд з'єднань і військових частин Східного військового округу в рамках раптової перевірки здійснюють марші комбінованим способом на незнайомі полігони, розташовані на значній відстані від пунктів постійної дислокації, для виконання навчально-бойових завдань", - заявили в міноборони РФ.

Реклама

Проведені заходи дозволять оцінити готовність військ СВО "до виконання завдань по призначенню після перегрупування на великі відстані" по території РФ, заявили у військовому відомстві.

У міноборони РФ також зазначили, що" особливу увагу буде приділено оцінці можливостей транспортної інфраструктури держави " з перевезення військ у встановлені терміни.

"У призначених районах підрозділам Східного військового округу належить відпрацювати широкий спектр завдань з організації всебічного забезпечення і виконати контрольні та залікові вправи з предметів бойової підготовки з проведенням тактичних навчань і бойових стрільб на віддалених полігонах", - йдеться в повідомленні.

У міноборони РФ не уточнили, куди перекидають війська в ході раптової перевірки ВВО.

У Східний військовий округ входять частини і з'єднання в Забайкаллі і на Далекому Сході.

Переговори Заходу з РФ

У понеділок, 10 січня, відбулися перші переговори з питань безпеки США і РФ. Американську делегацію представляла заступник держсекретаря Венді Шерман, а Москву – заступник голови МЗС Сергій Рябков.

Штати попередили Росію про жорсткі санкції у разі військового вторгнення в Україну, а також не гарантували росіянам невступ Києва в НАТО і скорочення чисельності своїх військ в Європі. Втім, американці готові вести з росіянами подальшу розмову з питань розміщення ракет, озброєнь і обмеження військових навчань. Однак обговорюватися такі аспекти будуть тільки в разі дзеркальних поступок з боку Росії.

Читайте ще: