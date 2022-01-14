УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ брязкає зброєю на тлі переговорів із Заходом: армію раптово підняли по тривозі

14 січня 2022, 11:56

Перевірка боєготовності частин Східного військового округу проводиться з висуненням ряду частин і з'єднань на полігони.

армія, Росія
В армії РФ почали раптову перевірку / Facebook/mod.mil. rus

В Росії розпочато раптову перевірку бойової готовності частин Східного військового округу.

Вона проводиться з висуненням ряду частин і з'єднань на полігони в значній відстані від місць дислокації, повідомили в міноборони РФ.

"У рамках підготовки до проведення стратегічного командно-штабного навчання "Схід-2022" у військах Східного військового округу проводиться раптова перевірка бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

"В ході перевірки підрозділи і військові частини Східного військового округу виконують комплекс заходів щодо приведення у вищі ступені бойової готовності з виходом в райони зосередження", - наголошується в повідомленні.

"Ряд з'єднань і військових частин Східного військового округу в рамках раптової перевірки здійснюють марші комбінованим способом на незнайомі полігони, розташовані на значній відстані від пунктів постійної дислокації, для виконання навчально-бойових завдань", - заявили в міноборони РФ.

Реклама

Проведені заходи дозволять оцінити готовність військ СВО "до виконання завдань по призначенню після перегрупування на великі відстані" по території РФ, заявили у військовому відомстві.

У міноборони РФ також зазначили, що" особливу увагу буде приділено оцінці можливостей транспортної інфраструктури держави " з перевезення військ у встановлені терміни.

"У призначених районах підрозділам Східного військового округу належить відпрацювати широкий спектр завдань з організації всебічного забезпечення і виконати контрольні та залікові вправи з предметів бойової підготовки з проведенням тактичних навчань і бойових стрільб на віддалених полігонах", - йдеться в повідомленні.

У міноборони РФ не уточнили, куди перекидають війська в ході раптової перевірки ВВО.

У Східний військовий округ входять частини і з'єднання в Забайкаллі і на Далекому Сході.

Переговори Заходу з РФ

У понеділок, 10 січня, відбулися перші переговори з питань безпеки США і РФ. Американську делегацію представляла заступник держсекретаря Венді Шерман, а Москву – заступник голови МЗС Сергій Рябков.

Штати попередили Росію про жорсткі санкції у разі військового вторгнення в Україну, а також не гарантували росіянам невступ Києва в НАТО і скорочення чисельності своїх військ в Європі. Втім, американці готові вести з росіянами подальшу розмову з питань розміщення ракет, озброєнь і обмеження військових навчань. Однак обговорюватися такі аспекти будуть тільки в разі дзеркальних поступок з боку Росії.

Читайте ще:

viber
новини Росії військові навчання
Зараз ви переглядаєте новину «РФ брязкає зброєю на тлі переговорів із Заходом: армію раптово підняли по тривозі». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати бідуКоли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду Maruv образі спокусливої лялечки показала ідеальну фігуруMaruv образі спокусливої лялечки показала ідеальну фігуру Син Ротару показав розкішний котедж матеріСин Ротару показав розкішний котедж матері Тоня Матвієнко показала рідкісні знімки з 23-річною дочкою від першого шлюбуТоня Матвієнко показала рідкісні знімки з 23-річною дочкою від першого шлюбу 68-річна Олена Проклова після інсульту готується до операції на мозку68-річна Олена Проклова після інсульту готується до операції на мозку
13:17

Українці "рознесли" нове шкільне меню: Клопотенко відповів на критику

13:09

Померла вдова Андрія Мягкова - актриса Анастасія Вознесенська

13:01

Участь Заходу у війні на Донбасі і "пряме зіткнення" з НАТО: Лавров вибухнув погрозоюВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругівВідео

12:58

Подвійне списання і блокування карт: українцям пояснили, як захистити грошіВідео

Реклама
12:45

Надя Дорофєєва в напівпрозорій сукні показала в яких нарядах ходить на побачення до чоловіка

12:34

У Білій Церкві скоро завершиться "Велике будівництво" сучасного ЦНАПу

12:30

Бібліотекар на Рівненщині витратила "ковідну" тисячу на книги для дітей свого селаВідео

11:56

РФ брязкає зброєю на тлі переговорів із Заходом: армію раптово підняли по тривозіВідео

11:46

Відомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесуВідео

11:39

Посміхався і обіцяв добити: на Черкащині чоловік на очах у дітей жорстоко вбив їхню 24-річну матір

11:34

Рекордна спека з "потопами": українці дізналися несподіваний прогноз на літо 2022Відео

11:28

"Кінець прекрасної епохи, настояний на русофобії": рецензія на фільм Кінгс МенВідео

11:23

Знайшли на горищі з пакетом на голові: знайомі розповіли про вбиту на Закарпатті ГабріеллуВідео

11:11

Лавров звинуватив НАТО в "заманюванні в свої ряди" УкраїнуВідео

10:50

Ціни на хліб підскочать, а якість погіршиться: українцям назвали причину подорожчанняВідео

10:43

Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахВідео

10:34

У НАТО підтвердили перспективу членства України, але уникнули відповіді щодо термінів

10:17

Хакерська атака на держсайти України: у Держспецзв'язку заявили, що витоку даних немає

09:57

Опалення багатоповерхівок дровами та дикі платіжки: що відбувається у скандальних недобудовахВідео

Реклама
09:52

Діти побоялися розповісти вчителям: трагічні деталі загибелі 13-річного хлопчика на ВолиніВідео

09:49

"Хочеться або померти, або застрелити їх": жителі Херсона шоковані зростанням тарифів на воду

09:29

Гучний скандал з "тисячею Зеленського": українці масово скаржаться на обман із замовленням книгВідео

09:25

Ретроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати біду

09:11

"Це вам за Волинь і ОУН УПА": хакери "поклали" урядові сайти України

08:42

Ціни на продукти злетять: українцям дали сумний прогноз тотального подорожчанняВідео

08:23

Обрізання Господнє 2022: дата і значення свята, що не можна робити в цей день

08:22

Куртки стануть у пригоді до самого літа: синоптик дала аномально холодний прогноз погоди на весну

08:15

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2022: Овнам – заздрість, Терезам - втрати, Водоліям - любовний трикутникВідео

08:00

"Спалимо Конституцію на Хрещатику разом з вами": у РФ погрожують ввести війська в УкраїнуВідео

07:19

Потепління та розгул стихії: синоптик розповів про погодні неприємності в УкраїніВідео

07:10

Переворот в Україні та військове вторгнення РФ: у Байдена попередили про небезпечний сценарійВідео

07:05

Може повторити долю Медведчука: астролог передбачив майбутнє Порошенка

07:00

Державне регулювання цін на продукти: як Україна стріляє собі в ногуПогляд

06:40

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: радник Байдена заявив, що Кремль готує привід для атакиВідео

05:40

Це фіаско, Росія!Погляд

05:40

Найсмачніший і простий сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

05:32

Україна в НАТО та загроза військового вторгнення Росії: експерт розповів, як діятиме МоскваВідео

05:19

Королева кімнатних рослин: як змусити бегонію цвісти в домашніх умовахВідео

04:56

Названо ідеальний напій для чищення кишківника після свят

Реклама
04:15

Долар пішов у відрив: українцям назвали новий курсВідео

03:58

Як вживання зеленого чаю впливає на судини - відповідь вчені

03:58

Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняВідео

02:51

Катерина Бужинська засвітила пишний бюст в "голому" купальнику

02:16

Вчені знайшли новий симптом коронавірусу у щеплених людейВідео

01:52

Ціни на хліб злетять: українцям назвав нову вартість і причину подорожчанняВідео

01:42

Чи може хронічний стрес бути серйозно небезпечний для здоров'я - коментар медика

01:12

Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України"

00:51

Прикмети на 14 січня: що не можна робити в день Василя та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

13 січня, четвер
23:55

Зі супутником Січ вже встановили стійкий зв'язок - Зеленський

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти