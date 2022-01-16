Вторгнення Росії: посол України попросив главу МЗС Німеччини терміново надати зброю

Україна просить зброю у Німеччини через загрозу вторгнення Росії / Facebook/mod.mil. rus

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до глави МЗС Німеччини Анналени Бербок з проханням, щоб Берлін терміново схвалив поставки зброї в Україну. Дане звернення Мельник аргументував загрозою вторгнення РФ.

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung пише, що про це посол заявив напередодні її візиту до Києва та Москви.

Мельник стверджує, що небажання або відмова від поставок зброї "дуже розчаровує і засмучує".

"Люди в Україні вкрай розчаровані. Тепер настав момент істини щодо того, хто справжній товариш", - підкреслив Мельник.

Посол додав, що коаліційна угода між СДПН, "зеленими" і ВДП передбачає обмежувальну політику щодо експорту зброї. Йдеться про заборону поставок зброї в кризові райони.

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"Але цей політичний документ не є біблією. І зараз світ стоїть перед найбільшою небезпекою величезної війни посеред Європи, найгіршої з 1945 року. Державності України загрожує президент РФ Володимир Путін. Українці мають право на самооборону", - сказав Мельник.

Також він зазначив, що в кримінальному законодавстві Німеччини "ненадання допомоги" розглядається, як злочин.

"Тому я звертаюся до уряду Німеччини, і особисто до Міністра закордонних справ Анналени Бербок з вимогою терміново надати допомогу Україні і поставити необхідне оборонне озброєння",- резюмував він.

Вторгнення Росії в Україну

The New York Times 7 січня опублікувало нову карту з військами РФ біля кордонів України. ЗМІ писало, що росіяни стягнули близько 100 тисяч військ до українських кордонів і оточили державу з трьох напрямків.

Пізніше американська розвідка дізналася про сценарій, згідно з яким Москва готує операцію з нападу на бойовиків в ОРДЛО " під чужим прапором", щоб створити привід для військового наступу на Україну. Відзначається, що росіяни можуть піти на провокації за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може відбутися в період з середини січня по середину лютого.

Також США пригрозила Москві серйозними санкціями в тому випадку, якщо російська держава вирішить піти на нову військову операцію проти України.

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