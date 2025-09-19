Кремль змусять: ЗМІ з'ясували, що РФ заплатить Україні сотні мільярдів репарацій

За допомогою нового механізму Україна може покрити дефіцит бюджету.

https://glavred.net/war/kreml-zastavyat-smi-vyyasnili-chto-rf-zaplatit-ukraine-sotni-milliardov-reparaciy-10699463.html Посилання скопійоване

Росія заплатить за руйнування та втрати, спричинені війною / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головне:

Україні можуть виплатити гроші у вигляді репараційної позики

Якщо РФ відмовиться платити репарації, Кремль не уникне відповідальності

Західні партнери України від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії заморозили близько 300 мільярдів доларів активів Центробанку РФ.

Як повідомляє Reuters, тепер Україна може отримати ці кошти, більша частина яких зберігається в Бельгії, на оборону та покриття дефіциту у держбюджеті без прямої конфіскації російських активів.

відео дня

Який механізм репарацій пропонують західні партнери

У Європі розглядають альтернативний механізм до повної конфіскації російських активів - репараційну позику. Тобто Україні зараз нададуть кошти, а повертатиме вона лише якщо Росія виплатить репарації за руйнування та втрати, спричинені війною.

Якщо ж Кремль відмовиться виплачувати репарації, з РФ спишуть заборгованість. Таким чином відповідальність повністю покладуть на Росію, а не на Україну чи її союзників.

Партнери України вже розглядають варіант переведення російських активів у спеціальну фінансову структуру SPV, яка зможе надати Києву позику.

На що ще можуть витрачати заморожені активи РФ

Главред писав, що іспанський міністр економіки Карлос Куерпо пропонував створити фонд із використанням коштів із заморожених активів Центробанку РФ. Він вважає, що таким чином можна буде профінансувати масштабні європейські оборонні проєкти та військову допомогу Україні.

Використання заморожених активів РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Європейський Союз направив Україні 1 мільярд євро з надприбутків від заморожених російських активів. Гроші направили на українську оборонну промисловість.

Однак за деякий час після цього з'ясувалося, що Бельгія не буде конфісковувати доходи із заморожених активів Росії і направляти їх на допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що сама Росія готова дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відбудови України після війни. Водночас Кремль наполягає, щоб частина коштів була спрямована на території, які вона контролює.

Більше новин:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред