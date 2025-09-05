Дипломат попередив, що такі заходи здатні підірвати довіру до євро.

У Європі відмовилися передавати Україні заморожені активи Росії / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

У Бельгії відмовилися передавати Україні заморожені активи РФ

У чому причина

Бельгія не буде конфісковувати доходи із заморожених активів Росії і направляти їх на допомогу Україні.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ країни Максим Прево в інтерв'ю Euronews.

"Відверто кажучи... конфіскація цих російських суверенних активів справді не є варіантом для Бельгії", - наголосив глава МЗС.

За словами Прево, такий крок може поставити під загрозу репутацію Бельгії як міжнародного фінансового центру, а також створити небезпечний прецедент для всього Європейського Союзу.

Міністр зазначив, що конфіскація могла б стати "дуже поганим сигналом" для інших країн, які зберігають свої суверенні активи в Брюсселі або в інших містах Європи.

Крім того, дипломат попередив, що подібні заходи здатні підірвати довіру до євро. Він також відкинув ідею створення окремого інвестиційного фонду, куди могли б бути переведені активи.

Таким чином, Бельгія продовжує дотримуватися обережної позиції в питанні поводження з російськими замороженими активами, незважаючи на обговорення цього питання на рівні ЄС.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія висловила готовність дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни, але наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території. Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонструє впевненість у своїх переговорних можливостях щодо завершення війни в Україні. Водночас ЄС має свій вагомий інструмент впливу - заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро, що можуть суттєво змінити хід переговорів і посилити тиск на Москву. Про це пише Politico.

Деякі країни ЄС разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів Росії. Як зазначає Politico, Європа може піти на арешт цих коштів, щоб забезпечити собі місце в переговорах між США і РФ. Серед країн, які виступають проти передачі активів Києву, називають Францію, Німеччину, Італію та Іспанію, а також самого президента Єврокомісії.

РФ намагається повернути свої активи обсягом 300 млрд доларів, які були заморожені на Заході після початку повномасштабного вторгнення. Про це розповів на брифінгу президент України Володимир Зеленський.

Заморожені активи РФ Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні. Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони і відновлення України. Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

