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"Бучанська різанина": у Європі шоковані звірствами російських військ під Києвом

3 квітня 2022, 15:18

Президент Євросоюзу пообіцяв реакцію на злочини окупантів.

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У Європі шоковані звірствами російських військ під Києвом / скріншот

Президент Євросоюзу Шарль Мішель запустив хештег "Бучанська різанина"і анонсував нові санкції проти РФ.

Також політик обіцявши підтримку з боку Євросоюзу в переслідуванні за військові злочини, скоєні армією окупанта на території Київської області.

"Шокований жахливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacre. Подальші санкції та підтримка ЄС на підході. Слава Україні!",- написав політик у своєму Twitter після того як побачив фото загиблих людей з Бучі.

"Бучанська різанина"

Ірпінь, Буча, Гостомель. Ці звільнені міста являють собою картинку з фільму жахів, розповів Олексій Арестович.

"Просто апокаліптично. Серед жертв російських військ: мертві зґвалтовані жінки, яких вони намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки. У багатьох з них пов'язані руки, сліди тортур, і вбиті вони пострілами в потилицю", - розповів радник глави ОП.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вже закликав Міжнародний кримінальний суд направити місію в Бучу та інші міста Київської області.

читайте також"Розстрілювали жінок, а потім їздили по них на танках": мер Ірпеня розповів про нові звірства окупантівТакож він розповів про масові злочини російської армії в Україні, включаючи вбивства, тортури, мародерство, зґвалтування: "неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірше ІДІЛ".

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новини Києва війна в Україні Буча Шарль Мішель
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