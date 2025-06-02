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Гривня різко обвалилась: курс євро та долара "полетів" вгору

Ангеліна Підвисоцька
2 червня 2025, 20:58
197
НБУ встановив новий курс валют на вівторок, 3 червня. Гривня раптово сильно послабила позиції щодо євро та долара.
Гривня різко обвалилась: курс євро та долара 'полетів' вгору
Курс валют на 3 червня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 3 червня
  • На скільки впав долар
  • На скільки подешевшав курс євро

Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 3 червня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На вівторок, 3 червня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,61 грн/дол., що на 9 копійки більше, ніж попереднього банківського дня. Таким чином, гривня незначно впала щодо американської валюти.

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Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінився курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро сильно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 47,50 грн/євро, що на 43 копійки більше, ніж 2 червня. Відносно до євро гривня значно ослабила свої позиції.

На міжбанку торги закрились з таким курсом:

  • долар - 41,66-41,69 грн/долар;
  • євро - 47,58-47,60 грн/євро.

Курс валют - останні новини України

Як повідомляв Главред, в НБУ заявили, що у понеділок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні буде на рівні 41,53 грн/дол. Гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Аналітики КІТ Group у своєму звіті розповіли, що протягом 2-4 тижнів курс долара в Україні залишатиметься на рівні 41,20-41,80 грн. Коливання можуть бути на 20-30 копійок.

Тарас Лєсовий також говорив, що у червні ситуація на валютному ринку України залишатиметься передбачуваною, без різких змін, але курс долара може поступово зростати.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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