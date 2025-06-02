'Ідіоти': Зеленський жорстко висловився про ініціативу РФ щодо припинення вогню

Зеленський відреагував на пропозиції російської сторони щодо організації перемир'я на певних ділянках фронту для обміну тілами загиблих військових.

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Зеленський відреагував на пропозицію РФ щодо тимчасового перемир'я / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 ОМБр

Про що сказав Зеленський:

Зустріч лідерів може відбутись наприкінці червня або на початку липня

Обміни тілами військових на фронті здійснюють регулярно

Президент Володимир Зеленський окреслив ключові вимоги України до переговорів у Стамбулі з РФ, наголосивши, що припинення вогню має бути повноцінним, а не короткочасною паузою, і закликав США посилити санкційний тиск на Росію. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає УНІАН.

За його словами, Україна не змінювала адженду переговорів у Стамбулі. У ній йшлось про безумовне припинення вогню, обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

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"Повернення, не обмін, а повернення цивільних, повернення дітей. Ну і далі це зустріч лідерів. Щодо зустрічі лідерів, мені сказав Умєров, що вони (росіяни - ред.) вважають, що над цим можна працювати на кінець цього місяця, на початок наступного. Просто ділюся з вами інформацію, яка є", - сказав він.

Президент України додав, що як такого безумовного припинення вогню російська сторона не бачить і запропонувала натомість перемир'я на 2-3 дні, щоб забрати загиблих військових з поля бою на певних ділянках фронту.

"Я вважаю, що (вони - ред.) ідіоти, тому що в принципі припинення вогню для того, щоб не було вбитих. Тобто ви бачите настрій. Для них це питання просто невеличкої паузи війні. Тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат і щоб дотиснули росіян до припинення вогню сильними санкціями. А ця гра в два-три дні – це просто гра риторик", - наголосив він.

Зеленський наголосив, що пропозиції російської сторони не мають реального змісту, адже стосуються речей, які військові вже здійснюють без участі політичного керівництва. Обміни тілами загиблих бійців відбуваються регулярно в зоні бойових дій, коли це можливо, і всі сторони розуміють, що під час таких процедур вогонь не відкривається.

Дивіться відео заяви Зеленського щодо тимчасового перемир'я на окремих ділянках фронту:

/ Фото: скріншот

За словами глави держави, це суто технічне питання, яке не потребує переговорів на найвищому рівні чи поїздок до Стамбула.

Він також підкреслив, що подібні ініціативи не можна назвати припиненням вогню, оскільки бойові дії тривають по всій лінії фронту, а російська армія продовжує обстріли цивільної інфраструктури, використовуючи ракети, дрони та інші засоби.

"Для чого вони це роблять? Як, в принципі, і обміни. Обміни для нас дуже важливі. І вони це розуміють, що для нас дуже важливо повертати людей. І вони цим, вибачте за таке слово, вони годують цим американців, щоб ті пролонгували свої рішення щодо ведення санкцій, щоб вони не вели їх, як це потрібно було вже зробити. Тому для нас дуже важливо ще раз підкреслити, як на останній нашій розмові з президентом Трампом, що якщо в цей раз Стамбул щодо припинення вогню не буде рухатись вперед, то повинні бути сильні кроки від Штатів, передусім пакет санкцій", - резюмував Зеленський.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська продовжують активні дії в прикордонних районах Сумської області, зокрема в межах Юнаківської та Хотінської громад. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, ворог посилює піхотні підрозділи й намагається розширити територію своєї присутності. Ситуація залишається складною.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначають, що російські війська мають певне просування в регіоні. На супутникових знімках, оприлюднених 1 червня, видно, що ворог просунувся на південний схід від Костянтинівки, що на північ від Сум.

Колись Збройні сили України провели успішну Курську операцію, яка стала несподіванкою для Москви. Про те, чи зможе Київ і цього разу зірвати російські плани розповів політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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