Припинення вогню та зняття санкцій: опубліковано документ, який Київ передав РФ

У тесті документу йдеться про шлях до завершення війни.

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Початок переговорів у Стамбулі / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

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У документі викладено ключові принципи угоди та переговорний процес

Україна погодилась на поетапне зняття санкцій з РФ

Зеленський та Путін мають особистоузгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання

Розпочався другий раунд перемовин між делегаціями України та Росії у Стамбулі. Водночас, кореспондент Financial Times Крістофер Міллер опублікував фото документа, який Київ передав Москві.

За його словами, в українському меморандумі викладено те, що Київ вважає життєздатним шляхом до завершення війни.

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"Ось повний текст українською та англійською мовами. Росіяни відмовилися надати свій меморандум перед сьогоднішніми переговорами у Стамбулі та поскаржилися, що українці не переклали свій меморандум російською мовою", - йдеться в повідомленні.

Початок переговорів в Стамбулі - відео:

Текст документа України щодо миру з РФ

Відомо, що офіційно документ має назву "Рамка переговорів між Україною та Росією" і складається з 5 частин.

У першій частині документа викладено ключові принципи угоди та переговорний процес — повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі, заходи зміцнення довіри (повернення всіх депортованих дітей та обмін полонених за принципом "всіх на всіх"), неповторення агресії, гарантії безпеки, залучення міжнародної спільноти та суверенітет України.

Крім того, територіальні здобутки Росії від лютого 2014 року не має визнати міжнародна спільнота, однак лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів, обговорення яких має відбутися лише після припинення вогню.

Україна також погодилася на зняття санкцій, але поетапно та лише поступово. Водночас, заморожені російські суверенні активи мають використати для відновлення України або лишитися замороженими до виплати репарацій.

Варто зауважити, що документ визначає необхідність моніторингу режиму припинення вогню з боку Сполучених Штатів та третіх країн і майбутню зустріч лідерів — Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Зазначається, що під час зустрічі лідери мають узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання, серед яких територіальні питання, компенсація та відновлення України, а також порядок укладання остаточної мирної угоди.

У документі також наголошено, що Україна має право стати членом ЄС, а питання членства в НАТО залежить від членів НАТО.

Меморандум України / фото: x.com/ChristopherJM

Меморандум України / фото: x.com/ChristopherJM

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що для України дуже важливе безумовне припинення вогню, а також гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей та звільнення ув'язнених, зокрема політичних. Ці питання буду порушені на переговорах у Стамбулі.

Видання Reuters писало, що основним положенням меморандуму України має стати повне припинення бойових дій на землі, у повітрі та на морі, як обов'язкова умова для початку мирного діалогу.

Водночас, заступник міністра закордонних справ України, член делегації Сергій Кислиця заявляв, що під час попередніх переговорів із російською делегацією у Стамбулі лунали абсурдні заяви про війну, яка нібито є лише внутрішнім конфліктом між "русскими".

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