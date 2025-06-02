Українцям загрожує дефіцит: Зеленський зробив важливі заяви після переговорів з РФ

Володимир Зеленський відповіів на питання щодо результатів переговорів з росіянами у Стамбулі та попередив українців про загрозу дефіциту газу.

https://glavred.net/war/ukraincam-grozit-deficit-zelenskiy-sdelal-vazhnye-zayavleniya-posle-peregovorov-s-rf-10670003.html Посилання скопійоване

Зеленський назвав результати переговорів у Стамбулі та попередив українців / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Скільки полонених обміняють в рамках обміну з РФ

Як реагує Україна на пропозицію РФ щодо тимчасового перемир'я на певних ділянках фронту

Чому Україні загрожує дефіцит газу

2 червня 2025 року в Стамбулі відбувся другий раунд прямих переговорів між Україною та Росією, після якого Президент України Володимир Зеленський провів пресбрифінг для журналістів. На зустрічі обговорювалися ключові питання, зокрема обмін полоненими, повернення тіл загиблих військових, а також можливість припинення вогню.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського за підсумками переговорів у Стамбулі.

відео дня

Про обмін полоненими

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що за підсумками переговорів у Стамбулі Україна та Росія погодили обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

"Буде обмін наших військових на їхніх „1000 на 1000". Може бути додатковий обмін ще 200 на 200. Україна порушила це питання (під час перемовин у Стамбулі — ред.), ще додаткових військових і щодо політв’язнів, і щодо журналістів. Окремими списками ми обміняємось з росіянами цього тижня", — сказав він.

Також Зеленський зазначив, що сторони домовилися про репатріацію шести тисяч тіл загиблих військових. Президент наголосив на складності цього процесу, оскільки для ідентифікації більшості загиблих, як українців, так і росіян, необхідне проведення ДНК-експертизи.

"Наша сторона погодилась передати російській стороні шість тисяч тіл „руських". Але тут потрібно дуже ретельно вивчити це питання. Тому що, як нам стало відомо, упізнаних у "руських" з цих шести тисяч 15%. Це дуже важливо всіх перевірити. Всіх наших потрібно забрати обов’язково. У нас вже один раз був випадок, коли вони передавали тіла, і там вони передавали якісь тіла своїх убитих солдатів", — сказав президент.

Про припинення вогню на 2-3 дні

Президент Володимир Зеленський вважає, що пропозиція Росії щодо короткострокового припинення вогню має на меті уникнути нових санкцій з боку США. Він розкритикував ідею тимчасового перемир’я на кілька днів для збору загиблих, підкресливши, що для Росії це лише спроба взяти паузу у війні.

"Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, ceasefire – для того, щоб було не було вбитих", – додав він.

Дивіться відео заяви Зеленського щодо ініціативи РФ про припинення вогню:

/ Фото: скріншот

На його думку, лише рішучі санкційні кроки з боку США здатні змусити Росію справді зупинити бойові дії. Зеленський наголосив на необхідності просування санкційного пакета в Сенаті, адже інші методи наразі не дають результатів. Він також нагадав, що вже третій місяць минув від моменту, коли США подали сигнал про повне припинення вогню, і Україна цю ініціативу підтримала.

Реакція Зеленського на меморандум РФ

За даними розвідок країн-партнерів, у своєму "меморандумі" Росія, ймовірно, знову висунула ультимативні вимоги. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що поки не ознайомлений із документом особисто, але після ознайомлення готовий дати оцінку.

"Але я від партнерів і партнерських розвідок отримав інформацію, що там може бути. Це дуже схоже на ультимативні речі РФ", - додав президент.

Про дефіцит газу

Окрім того, через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні виник суттєвий дефіцит газу.

"У нас є дефіцит, я не хочу зараз говорити вам на яку суму, достатньо на велику суму. Ми переживаємо це через те, що були масовані атаки по газосховищам і також по інфраструктурі видобутку газу. І це було з осені минулого року", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський / Фото: скріншот

Зеленський повідомив, що частина потужностей уже відновлюється, проте є ризики, що не все вдасться повністю відновити. У зв’язку з цим, разом із міністром енергетики обговорюються шляхи покриття можливого дефіциту, аби гарантувати постачання газу населенню.

"Половину (потрібного об’єму – ред.) ми знайшли, а половину нам не вистачало. Скажу так, на мільярд євро. Ми говоримо про такий об'єм, про який я говорю з норвезьким прем'єр-міністром", - пояснив глава держави.

РФ визнала крадіжку українських дітей

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі 2 червня російська делегація фактично визнала факт незаконного вивезення українських дітей, однак відмовилась погодитися з реальними масштабами цього явища.

"Я хочу, щоб журналісти розуміли їхнє (росіян - ред.) ставлення до гуманітарного аспекту. Ну, по-перше, вони сказали, щоб ми "не влаштовували шоу для бездітних європейських бабусь". Це їх ставлення до того, що ми порушуємо питання дітей", - сказав президент.

Він зауважив, що українська сторона озвучила цифру у 20 тисяч викрадених дітей, тоді як росіяни стверджували, що мова йде лише про сотні.

"Наша команда образилася на це. А я, чесно кажучи, не ображаюся на це, а вважаю, що це важлива фіксація не кількості, самого факту, що вони погоджуються, що вкрали дітей. Ми вважаємо тисячі, а вони кажуть, що питання про сотні. Важливо, що цей факт зафіксовано", - сказав Зеленський.

Про переговори з Путіним

Крім того, Зеленський висловив підтримку ініціативі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо можливої зустрічі лідерів України, Росії, Туреччини та США. Він також підтвердив, що мав розмову з Ердоганом з цього приводу.

"І справді, від нього (президента Туреччини Ердогана – ред.) був сигнал, як я ставлюся, якщо буде зустріч чотирьох лідерів – він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", – сказав Зеленський.

Путин и Эрдоган / Фото: сайт Кремля

Про операцію "Павутина"

Президент Володимир Зеленський заявив, що операцію "Павутина" Україна здійснила самостійно, без залучення іноземних партнерів. Основною метою цієї спецоперації було ураження російських військових об’єктів, з яких здійснюються атаки на територію України. За словами глави держави, під час атаки напередодні українські безпілотники знищили понад 40 цілей - літаків, які використовувались для ударів по території України та спричинили велику кількість жертв.

Він підкреслив, що це не перша операція такого характеру, проведена українськими спецслужбами, і вона продемонструвала реальні можливості України.

"До цього була бойова операція, одноразова, одночасно 400 дронів били по військовій техніці До речі, також було (вражено - ред.) понад 40 видів різної техніки: артилерія, ППО, броньована техніка, танки були знищені на тимчасово окупованій території України", – сказав президент.

Що відомо про операцію СБУ "Павутина" / Інфографіка: Главред

Зеленський зазначив, що російська риторика про "перевагу у війні" вже втратила силу, оскільки українські дії базуються на волі, цінностях, технологіях і підтримці союзників.

"Ми постійно наголошували, що в нас є кілька угод і нам не вистачає обладнання. Ми просимо внутрішнє фінансування. Це не операції на території Росії, це військові цілі на території Росії, військові цілі, звідки йдуть атаки на Україну, а також військові цілі на тимчасово окупованих територіях", - звернув увагу Зеленський.

Президент також наголосив, що "Павутина" суттєво послабила військовий потенціал РФ і стала сигналом, що Україна діє рішуче. Якщо агресор не припинить свої атаки, українська сторона й надалі проводитиме подібні операції. За його словами, атаки на російські аеродроми стали важливим моральним поштовхом як для українського суспільства, так і для міжнародних партнерів.

Коментуючи можливу реакцію Росії, Зеленський нагадав, що за ніч до проведення операції РФ атакувала Україну понад 480 дронами, внаслідок чого були жертви.

"Тому розлюченість Росії нікого не цікавить. Росія повинна йти до закінчення війни. Ми всім світом повинні хоча б намагатися зупинити її", - наголосив він.

Він також зазначив, що очікує від президента США Дональда Трампа рішучих дій, які б змусили російського лідера припинити бойові дії або погодитися на припинення вогню.

США узгоджують з ЄС санкції проти Росії

США та Європейський Союз вперше узгоджують спільний пакет майбутніх санкцій проти Росії. За словами президента Володимира Зеленського, над відповідним рішенням працюють американські сенатори з обох партій, зокрема, республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь разом з іншими колегами.

"Вони його почали узгоджувати з ЄС, і це дуже хороший знак, тому що американський пакет сильний і європейський пакет 18-й буде сильний. Якщо вони почали узгоджувати, то, я вважаю, що буде два сильних пакети. Але не від нас це залежить, на жаль", - сказав Зеленський.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Про угоду з США про закупівлю зброї

Крім того, Україна веде переговори зі США щодо укладення економічних і оборонних угод, включно з можливою домовленістю про зону вільної торгівлі.

"Будуть відповідні зустрічі. Ми можемо говорити, що цього тижня, ну, я вже говорю це журналістам. Але я поки не будуть розкривати, у якому форматі. Ми плануємо, це буде в США. Там будемо підіймати саме ці два питання", - сказав президент.

Зеленський повідомив, що також обговорював з президентом США Дональдом Трампом постачання озброєння для України.

"Так постачання зброї в Україну. Ми хочемо її купити. Це угода, це не подарунки. Це важливі речі і важливі зустрічі будуть проводитися в США. Також я чекаю на зустріч з представниками багатьох команд наших партнерів, з американською командою, я їх чекаю в Києві", - підкреслив він.

Україна запрошена на саміт НАТО

Також президент поінформував, що Україна отримала запрошення на саміт НАТО, який має відбутися 24–25 червня в Гаазі. Про це він розповів після зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.

"Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", – додав він.

Президент не уточнив, у якому форматі Україна братиме участь у саміті НАТО, однак зазначив, що глава МЗС Андрій Сибіга обговорюватиме з іноземними партнерами питання, пов’язані з інфраструктурою.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред