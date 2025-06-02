'Є ризик помилкового сигналу для Путіна': Зеленський зробив важливу заяву

Основні тези Зеленського:
- НАТО має надіслати чіткий сигнал, що Росія нічого не отримає від війни
- Якщо Путіну дозволять вирішувати, хто приєднається до НАТО, його апетити до війни зростатимуть
- Є ризик надіслати Путіну помилковий сигнал
Майбутній саміт НАТО може посилити європейську безпеку. Проте якщо цей саміт відправить російському диктатору Володимиру Путіну неправильний сигнал, то це лише заохотить главу Кремля і його апетити до війни лише зростатимуть.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту "Бухарестської дев’ятки" та північних країн у Вільнюсі. Він наголосив, що ключ до тривалого миру – це показати Путіну, що він не отримає ніяких нагород за війну.
"Ключ до тривалого миру зрозумілий – агресор не повинен отримати жодних винагород за війну. Путін повинен не отримати нічого, що могло би виправдати його агресію. Будь-яка винагорода лише покаже йому, що війна приносить дивіденди", – заявив Зеленський.
Він наголосив, що для країни-агресорки Росії настільки ж важливі геополітичні здобутки, як і гроші та території. Якщо ж главі Кремля дозволять вирішувати, хто приєднається до НАТО, де натівська інфраструктура може або не може бути, тоді апетити Путіна до війни лише зростатимуть.
"Нашою спільною метою є зворотне – цілковито завершити, покінчити з російським голодом для агресії. Україна робить свій внесок, і я вдячний всім партнерам, які роблять їхній. Ми всі повинні діяти як одна єдина євроатлантична спільнота", – сказав президент України.
Він додав, що саміт НАТО у червні є правильним місцем і правильним часом, щоб надіслати чіткий меседж – РФ не отримає нічого від цієї війни.
"Міцні рішення потрібні. Рішення для Європи, не для Путіна. Ми всі повинні працювати разом, щоби це справді сталося. І це можливо", – підсумував Зеленський.
Чи може РФ атакувати країни НАТО – останні новини
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