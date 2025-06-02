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"Є ризик помилкового сигналу для Путіна": Зеленський зробив важливу заяву

Альона Вороніна
2 червня 2025, 17:51
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Якщо Путіну дозволять вирішувати, хто приєднається до НАТО, то апетити диктатора до війни тільки зростатимуть.
'Є ризик помилкового сигналу для Путіна': Зеленський зробив важливу заяву
Зеленський зробив важливу заяву/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін з YouTube

Основні тези Зеленського:

  • НАТО має надіслати чіткий сигнал, що Росія нічого не отримає від війни
  • Якщо Путіну дозволять вирішувати, хто приєднається до НАТО, його апетити до війни зростатимуть
  • Є ризик надіслати Путіну помилковий сигнал

Майбутній саміт НАТО може посилити європейську безпеку. Проте якщо цей саміт відправить російському диктатору Володимиру Путіну неправильний сигнал, то це лише заохотить главу Кремля і його апетити до війни лише зростатимуть.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту "Бухарестської дев’ятки" та північних країн у Вільнюсі. Він наголосив, що ключ до тривалого миру – це показати Путіну, що він не отримає ніяких нагород за війну.

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"Ключ до тривалого миру зрозумілий – агресор не повинен отримати жодних винагород за війну. Путін повинен не отримати нічого, що могло би виправдати його агресію. Будь-яка винагорода лише покаже йому, що війна приносить дивіденди", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що для країни-агресорки Росії настільки ж важливі геополітичні здобутки, як і гроші та території. Якщо ж главі Кремля дозволять вирішувати, хто приєднається до НАТО, де натівська інфраструктура може або не може бути, тоді апетити Путіна до війни лише зростатимуть.

"Нашою спільною метою є зворотне – цілковито завершити, покінчити з російським голодом для агресії. Україна робить свій внесок, і я вдячний всім партнерам, які роблять їхній. Ми всі повинні діяти як одна єдина євроатлантична спільнота", – сказав президент України.

Він додав, що саміт НАТО у червні є правильним місцем і правильним часом, щоб надіслати чіткий меседж – РФ не отримає нічого від цієї війни.

"Міцні рішення потрібні. Рішення для Європи, не для Путіна. Ми всі повинні працювати разом, щоби це справді сталося. І це можливо", – підсумував Зеленський.

Чи може РФ атакувати країни НАТО – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Бундесвері назвали крайні терміни, коли РФ буде здатна атакувати країни НАТО. Глава німецького генштабу наказав переозброїти армію через загрозу з боку РФ.

Раніше британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Британія переходить до готовності до війни. У Великій Британії буде побудовано щонайменше шість заводів із виробництва боєприпасів.

Нагадаємо, ексрадник Трампа назвав умову нападу Росії на НАТО. Джон Болтон оцінив перспективи війни між РФ і Північноатлантичним Альянсом.

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