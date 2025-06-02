В Туреччині розкрили цілі та теми переговорів між Україною та РФ - що відомо

У Туреччині розкрили теит переговорів між Україною та РФ в Стамбулі — припинення вогню, обмін полоненими та підготовка зустрічі Зеленського й Путіна.

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В Туреччині розкрили цілі та теми переговорів між Україною та РФ / Колаж Главред, фото: МЗС Туреччини, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Глава МЗС Туреччини назвав основні теми переговорів між Україною та РФ у Стамбулі

Очікується обговорення підготовки до зустрічі Зеленського та Путіна

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що основними завданнями нинішньої зустрічі делегацій України та Росії у Стамбулі є оцінка можливостей припинення вогню, питання обміну полоненими та підготовка потенційної зустрічі президентів обох країн. Про це він заявив перед початком переговорів, повідомляє Укрінформ.

"На нашій зустрічі ми маємо на меті продовжити оцінку умов та перспектив обох країн щодо припинення вогню. Водночас ми прагнемо просунути хід процесу обміну військовополоненими. Ми також очікуємо обговорення підготовки до зустрічі на рівні лідерів", - сказав Фідан. відео дня

Фідан підкреслив важливість регулярного діалогу між переговірними групами та висловив сподівання, що ці переговори будуть результативними, дозволять досягти конкретного прогресу найближчим часом і приведуть до очікуваного результату.

Хакан Фідан також підкреслив значення підтримки цих переговорів з боку Сполучених Штатів.

Він зазначив, що довіра, яку до Туреччини мають обидві сторони — країни, з якими Анкару пов’язують спільна географія та тісні історичні, культурні, економічні й політичні зв’язки, має для Туреччини велике значення. На думку міністра, обговорення, які відбуваються під час зустрічі, впливатимуть на спільну долю як у регіональному, так і в глобальному контексті.

Фідан наголосив, що сьогоднішня зустріч — це шанс досягти конкретних результатів, які наблизять сторони до миру.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський розповів про перші підсумки переговорів у Стамбулі.

Під час зустрічі 2 червня українська делегація офіційно передала Росії список українських дітей, яких потрібно повернути на батьківщину. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Стамбульський формат, запущений Кремлем у відповідь на вимоги України та країн ЄС щодо 30-денного перемир’я, є радше дипломатичною грою, а не щирим прагненням до миру. Як зазначає колишній російський дипломат Борис Бондарєв, Москва намагається створити видимість зацікавленості в мирному врегулюванні, але водночас хоче продовжувати війну, не погоджуючись на фактичне припинення вогню.

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Хто такий Хакан Фідан? Хакан Фідан - турецький дипломат, міністр закордонних справ Туреччини, ексочільник національної розвідки Туреччини, пише Вікіпедія. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь у переговорах про обмін військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників Азовсталі у Туреччині".

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