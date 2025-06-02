Після видалення пухлин: Олена Тополя зізналася, що робила пластику грудей

ЕксAlyosha розповіла, як та чому лягла під ніж хірурга.

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Олена Тополя новини - співачка розкрила деталі пластичної операції / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

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Олена Тополя вперше зізналася, що перенесла операцію на грудях

Зірка розповіла, від чого постраждав її бюст

Українська співачка Олена Тополя (раніше виступала під псевдонімом Alyosha) перестала приховувати, що перенесла операції на грудях. У 2007 році в артистки знайшли кілька пухлин, які потребували видалення.

Як альтернативу Тополі запропонували регулярні огляди і біопсію для контролю за ситуацією. Необхідність постійного спостереження обтяжувала співачку, тому з часом вона зважилася на видалення новоутворень.

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Про своє рішення зірка не шкодує, адже стала почуватися набагато краще. Після всіх необхідних операцій вона також відкоригувала зону декольте хірургічним шляхом. Таке зізнання Олена Тополя зробила у розмові з Люкс ФМ.

Олена Тополя новини - співачка розкрила деталі пластичної операції / Скриншот YouTube

"У мене були певні пухлини та я їх прибрала, що мені було не треба. Тепер я щаслива та вільна від всіляких біопсій. Через стан здоров'я (зробила операцію на грудях - прим. редактора) і до того ж підкореговано естетично після того, як все було порізано. Це була історія, яка тягнулася ще від 2007 року. Воно ставало гірше певною мірою. Я розуміла, що можна було регулярно за цим слідкувати, але мене це обтяжувало. Бо ці думки постійні й при гормональних стрибках це відчувається. Я хотіла від цього звільнитися – я це зробила", - розповіла співачка.

Олена Тополя новини - співачка розкрила деталі пластичної операції / instagram.com/alyoshasinger

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Хто така Alyosha? Alyosha - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

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