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Після видалення пухлин: Олена Тополя зізналася, що робила пластику грудей

Анна Підгорна
2 червня 2025, 18:34
55
ЕксAlyosha розповіла, як та чому лягла під ніж хірурга.
Олена Тополя
Олена Тополя новини - співачка розкрила деталі пластичної операції / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Стисло:

  • Олена Тополя вперше зізналася, що перенесла операцію на грудях
  • Зірка розповіла, від чого постраждав її бюст

Українська співачка Олена Тополя (раніше виступала під псевдонімом Alyosha) перестала приховувати, що перенесла операції на грудях. У 2007 році в артистки знайшли кілька пухлин, які потребували видалення.

Як альтернативу Тополі запропонували регулярні огляди і біопсію для контролю за ситуацією. Необхідність постійного спостереження обтяжувала співачку, тому з часом вона зважилася на видалення новоутворень.

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Про своє рішення зірка не шкодує, адже стала почуватися набагато краще. Після всіх необхідних операцій вона також відкоригувала зону декольте хірургічним шляхом. Таке зізнання Олена Тополя зробила у розмові з Люкс ФМ.

Олена Тополя
Олена Тополя новини - співачка розкрила деталі пластичної операції / Скриншот YouTube

"У мене були певні пухлини та я їх прибрала, що мені було не треба. Тепер я щаслива та вільна від всіляких біопсій. Через стан здоров'я (зробила операцію на грудях - прим. редактора) і до того ж підкореговано естетично після того, як все було порізано. Це була історія, яка тягнулася ще від 2007 року. Воно ставало гірше певною мірою. Я розуміла, що можна було регулярно за цим слідкувати, але мене це обтяжувало. Бо ці думки постійні й при гормональних стрибках це відчувається. Я хотіла від цього звільнитися – я це зробила", - розповіла співачка.

Олена Тополя
Олена Тополя новини - співачка розкрила деталі пластичної операції / instagram.com/alyoshasinger

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Хто така Alyosha?

Alyosha - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

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