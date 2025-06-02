'Невід'ємна частина миру': Україна передала РФ у Стамбулі важливий документ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що тепер м'яч на боці Росії і передача викрадених українських дітей є умовою для справедливого миру.

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Україна передала РФ список та виставила умову / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Єрмак:

Українська делегація у Стамбулі передала РФ список українських дітей, яких потрібно повернути

Повернення дітей - умова справедливого і тривалого миру

2 червня, під час переговорів у Стамбулі, українська делегація офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких необхідно повернути. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, насильно перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Єрмак також нагадав, що ще в березні, під час зустрічі в Джидді, українська сторона підтвердила готовність до 30-денного гуманітарного припинення вогню.

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"Повернення українських дітей - невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі росії. Справжня добросовісність - це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", - резюмував він.

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Стамбулі стартував другий раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Тим часом кореспондент Financial Times Крістофер Міллер оприлюднив фото документа, який Україна передала російській стороні. Як зазначив журналіст, у цьому меморандумі викладено бачення Києва щодо реалістичного шляху до завершення війни.

Однак переговори можуть затягнутися на невизначений час, країна-агресор продовжуватиме імітувати діалог, допоки це відповідатиме її інтересам. Таку думку висловив колишній російський дипломат і єдиний представник МЗС РФ, який відкрито засудив вторгнення в Україну Борис Бондарєв.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан перед початком переговорів заявив, що основними темами переговорів є можливість досягнення режиму припинення вогню, обмін полоненими, а також підготовка можливої зустрічі президентів України та Росії.

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Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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