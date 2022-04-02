Білорус і чеченець до смерті закатували українця в Бучі - знущалися прямо в його квартирі

Білорус і чеченець до смерті закатували українця в Бучі / скріншот

Окупанти замучили чоловіка прямо в його квартирі в Бучі. Дружині вдалося врятуватися, але вона знаходиться в жахливому стресі.

Трагічну історію розповів один з українських військових у своєму відео. У квартиру він потрапив тільки після звільнення міста від окупантів.

Окупанти чотири дні катували чоловіка, від чого той загинув.

"Це була одна з їхніх баз. Білорус і чеченець саме їх катували, тримали чотири дні в кімнаті. Чоловіка постійно били. Вона просила хоча б не бити при ній чоловіка", – розповів український військовий.

Загиблого чоловіка вдалося поховати тільки після того, як Буча була звільнена українськими військовими.

Раніше ми повідомляли, що в Гостомелі Київської області російські окупанти розстріляли автомобіль з жінкою і дитиною, мати загинула.

Також ми повідомляли, що в Ірпені окупанти розстріляли відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунковского. У минулому він був переможцем матчевих зустрічей "Україна-Росія", "США – Україна", "Україна – Куба".

Читайте також: