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Білорус і чеченець до смерті закатували українця в Бучі - знущалися прямо в його квартирі

2 квітня 2022, 10:47

Його дружині вдалося врятуватися.

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Білорус і чеченець до смерті закатували українця в Бучі / скріншот

Окупанти замучили чоловіка прямо в його квартирі в Бучі. Дружині вдалося врятуватися, але вона знаходиться в жахливому стресі.

Трагічну історію розповів один з українських військових у своєму відео. У квартиру він потрапив тільки після звільнення міста від окупантів.

Окупанти чотири дні катували чоловіка, від чого той загинув.

"Це була одна з їхніх баз. Білорус і чеченець саме їх катували, тримали чотири дні в кімнаті. Чоловіка постійно били. Вона просила хоча б не бити при ній чоловіка", – розповів український військовий.

Загиблого чоловіка вдалося поховати тільки після того, як Буча була звільнена українськими військовими.

Раніше ми повідомляли, що в Гостомелі Київської області російські окупанти розстріляли автомобіль з жінкою і дитиною, мати загинула.

Також ми повідомляли, що в Ірпені окупанти розстріляли відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунковского. У минулому він був переможцем матчевих зустрічей "Україна-Росія", "США – Україна", "Україна – Куба".

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