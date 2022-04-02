Білорус і чеченець до смерті закатували українця в Бучі - знущалися прямо в його квартирі

Його дружині вдалося врятуватися.
Окупанти замучили чоловіка прямо в його квартирі в Бучі. Дружині вдалося врятуватися, але вона знаходиться в жахливому стресі.
Трагічну історію розповів один з українських військових у своєму відео. У квартиру він потрапив тільки після звільнення міста від окупантів.
Окупанти чотири дні катували чоловіка, від чого той загинув.
"Це була одна з їхніх баз. Білорус і чеченець саме їх катували, тримали чотири дні в кімнаті. Чоловіка постійно били. Вона просила хоча б не бити при ній чоловіка", – розповів український військовий.
Загиблого чоловіка вдалося поховати тільки після того, як Буча була звільнена українськими військовими.
Раніше ми повідомляли, що в Гостомелі Київської області російські окупанти розстріляли автомобіль з жінкою і дитиною, мати загинула.
Також ми повідомляли, що в Ірпені окупанти розстріляли відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунковского. У минулому він був переможцем матчевих зустрічей "Україна-Росія", "США – Україна", "Україна – Куба".
Читайте також:
- Окупанти по-звірячому ґвалтують українок: дівчаткам всього по 15 років
- "Померла від ран": у Маріуполі окупанти по кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина
- "Ґвалтують дітей і їдять собак": окупант зізнався, як втрьох зґвалтували дитину в Україні