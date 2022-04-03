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Агресори на Київщині намагалися спалити мертві тіла зґвалтованих жінок - Арестович

3 квітня 2022, 13:45

За словами Арестовича, всі військові злочини ретельно документуються офісом генпрокурора та іншими правоохоронними органами.

Арестович
Олексій Арестович / скріншот Офіс президента

Збройні сили України, інші сили оборони і спецслужби "зроблять все, щоб знайти і покарати" військових злочинців, які влаштували нелюдську різанину на Київщині. Про це на сьогоднішньому короткому брифінгу сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Ірпінь, Буча, Гостомель. Ці звільнені міста являють собою картинку з фільму жахів. Просто апокаліптичного. Серед жертв російських військ: мертві зґвалтовані жінки, яких вони намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки. У багатьох з них пов'язані руки, сліди тортур, і вбиті вони пострілами в потилицю", – сказав він.

Все ретельно документується офісом генпрокурора, каже Арестович, та іншими правоохоронними органами і стане головною підставою для місцевих і міжнародних судів проти росіян.

"Інших новин сьогодні не буде. Світ повинен жахнутися тим, що сталося в Бучі, Ірпені та Гостомелі. На жаль, думаю, в інших місцях України картинка не краща", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше український журналіст і ведучий передач "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною", Дмитро Комаров, який з початку війни перекваліфікувався у волонтера і військового журналіста, показав, як зараз виглядає Буча-після вигнання окупантів.

Зруйновані пункти російської армії, заміновані вулиці і дитячі майданчики, речі людей, які бігли в поспіху, тіла невинно загиблих і голодні очі тих, що вижили - репортаж Комарова вийшов воістину жахливим.

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Автор: Єгор Бунін
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ЗСУ вторгнення Росії Олексій Арестович новини України
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