Буча навиворіт: Дмитро Комаров показав перші жахливі кадри зі звільненого міста

Війна в Україні: Комаров показав, як виглядає Буча після звільнення / Скріншот

31 Березня 2022 року - офіційний день звільнення Бучі, Київська область, від російських окупантів.

Український журналіст, телеведучий автор тревел-шоу Світ навиворіт і Мандруй Україною, Дмитро Комаров, який з початку війни перекваліфікувався у волонтера та військового журналіста, показав, як зараз виглядає місто.

Зруйновані пункти російської армії, заміновані вулиці і дитячі майданчики, речі людей, які бігли в поспіху, тіла невинно загиблих і голодні очі тих, що вижили - репортаж Комарова вийшов воістину жахливим.

"Бідні люди. Ми їхали, бачили величезну кількість мирних мешканців мертвих на дорогах. Молоді, старі. Видно що люди їхали на велосипеді, відбувалася детонація і вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста. Це сльози і біль. Дуже багато трупів у місті. Я на власні очі бачив, десь у кілометрі звідси лежать тіла молодих хлопців. У них зв'язані руки і простріляна голова. Одягнений капюшон та шапка. Це співпадає з тим, що мені розповідали – знищували чоловіче населення 18-60 приблизно. Всіх молодих, здорових – всіх розстрілювали" - поділився Комаров.

Від таких одкровень стискається серце. Радість визволення міста змішується з гіркотою від того, що в Бучі зараз гуманітарна катастрофа. "Ви не повірите. Люди плачуть, побачивши хліб. Місяць не бачили хлібу. Сьогодні вже буде заходити гуманітарка поступово" - сказав ведучий.

У коментарях під відео люди дякують Комарова за те, що показує правду про війну в Україні, і висловлюють співчуття постраждалим:

"Що накоїли, жах. Діма раніше знімав добрі і веселі мирні передачі. Діма бажаю тобі і твоєму народу миру ,щоб скоріше закінчилася ця війна".

"Дуже страшно. Ще страшніше те, що є люди які вірять в необхідність того, що відбувається. У правильність цього".

"Діма, спасибі тобі що не поїхав і показуєш правду, боляче на це все дивитися, сльози на очах. Ніколи цього не пробачимо, і мої діти і діти моїх дітей".

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Раніше стало відомо, що окупанти з Чечні та Білорусі замучили чоловіка до смерті прямо в його квартирі в Бучі.

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