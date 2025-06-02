Купа умов і нуль конкретики: у РФ зробили заяву про результати переговорів

Російська делегація передала Україні свій "мирний меморандум" про завершення війни. Однією з ключових вимог залишається виведення українських військових із регіонів, які хоче "віджати" Росія. Про це повідомляє Axios.
Сам же глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що цей меморандум складається з двох частин, повідомляє ТАСС. У першій частині викладено позицію Кремля про те, як досягти "справжнього довгострокового миру". У другій частині йдеться про кроки для "повноцінного припинення вогню".
"До того ж у другій частині навіть є варіативність - вчинити цим шляхом або цим ... Вивчать, дадуть відповідь, ми подивимося", - додав він.
Також він стверджує, що їхня сторона запропонувала "конкретне припинення вогню на конкретних ділянках фронту".
Водночас він підтвердив, що делегації домовилися про обмін полоненими.
"1000-1200 осіб увійдуть до наймасштабнішого з початку війни обміну полоненими між Росією та Україною", - сказав Мединський.
Переговори в Стамбулі 2 червня - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Зеленський назвав умови України на переговорах з РФ у Стамбулі. Володимир Зеленський назвав основні деталі позиції України на майбутніх переговорах з російською делегацією в Стамбулі.
Також раніше Зеленський висловився про переговори в Стамбулі. Зеленський підкреслив, що завжди потрібно вірити в якісь рішення.
Раніше колишній російський дипломат Бондарєв розкрив реальний план РФ і зазначив, що переговори в Стамбулі не приведуть до миру. За його словами, Путін вважає, що в нього на руках усі козирі.
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Хто такий Володимир Мединський?
Володимир Мединський - російський політик українського походження, державний діяч, письменник. Помічник Президента РФ з 24 січня 2020 року, пише Вікіпедія.
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