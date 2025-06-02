Купа умов і нуль конкретики: у РФ зробили заяву про результати переговорів

Володимир Мединський заявив про передачу "мирного меморандуму" з умовами для завершення війни.

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Мединський розповів про результати переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російська делегація передала Україні свій "мирний меморандум" про завершення війни. Однією з ключових вимог залишається виведення українських військових із регіонів, які хоче "віджати" Росія. Про це повідомляє Axios.

Сам же глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що цей меморандум складається з двох частин, повідомляє ТАСС. У першій частині викладено позицію Кремля про те, як досягти "справжнього довгострокового миру". У другій частині йдеться про кроки для "повноцінного припинення вогню".

"До того ж у другій частині навіть є варіативність - вчинити цим шляхом або цим ... Вивчать, дадуть відповідь, ми подивимося", - додав він.

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Також він стверджує, що їхня сторона запропонувала "конкретне припинення вогню на конкретних ділянках фронту".

Водночас він підтвердив, що делегації домовилися про обмін полоненими.

"1000-1200 осіб увійдуть до наймасштабнішого з початку війни обміну полоненими між Росією та Україною", - сказав Мединський.

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Хто такий Володимир Мединський? Володимир Мединський - російський політик українського походження, державний діяч, письменник. Помічник Президента РФ з 24 січня 2020 року, пише Вікіпедія.

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