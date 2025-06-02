"Це наступ на Україну на двох фронтах": екс-дипломат РФ описав цілі Путіна у Стамбулі

Увесь Стамбульський процес, ініційований Путіним – це дипломатична гра, розрахована на нейтралізацію загроз і демонстрацію, що РФ нібито прагне миру.

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Екс-дипломат РФ описав цілі Путіна у Стамбулі/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, сайт Кремля

Основні тези Бондарєва:

Увесь Стамбульський процес, ініційований Путіним – це дипломатична гра

Це наступ на Україну на двох фронтах – військовому і дипломатичному

Запропонований Росією меморандум не має ніякого значення

Весь Стамбульський процес, ініційований Путіним у відповідь на вимоги України та Європи погодитися на 30-денне перемир'я – це дипломатична гра, розрахована на нейтралізацію загроз. Також таким чином Кремль намагається продемонструвати, нібито країна-агресорка РФ прагне миру і мирного врегулювання.

Але при цьому в РФ хочуть, щоб пошук шляхів до миру відбувався без перемир’я, паралельно з продовженням війни. Таку думку висловив колишній російський дипломат, єдиний співробітник російського зовнішньополітичного відомства, який публічно засудив вторгнення Росії в Україну Борис Бондарєв інтерв'ю Главреду.

"Ось це і потрібно Путіну – відсіювати заяви, що він не хоче миру. Мовляв, як це я не хочу миру? Я ж послав Мединського домовлятися. Ви що? Я – дуже миролюбна людина. Це Україна не хоче миру, вони весь час заперечують. Це яструби в Сенаті США, роблять вигляд, що вони мене дуже не люблять. А Путін-то – він узагалі душка! Ось і все", – зазначив він.

За словами колишнього російського дипломата, весь цей "меморандум" – просто вигадка, щоб імітувати якесь просування.

"Тому що, якщо один раз приїхав Мединський – ні до чого не домовилися, вдруге приїхав – знову нічого не домовилися, втретє – те саме. І люди починають запитувати: а що, власне, відбувається? Де прогрес? Має ж бути хоч якийсь прогрес. Точніше кажучи – імітація прогресу. От і придумали цілий "меморандум", – каже Бондарєв.

Він нагадав, що слово "меморандум" з латинської перекладається як "для пам'яті". Тобто це пам'ятна записка, просто документ, де щось фіксується, щоб потім можна було на це послатися. При цьому меморандум не має жодної юридичної сили. Це не договір, не угода – просто фіксація якихось фактів для зручності.

"Тобто сам факт того, що придумали "меморандум" про те, як має бути організовано перемир'я, – уже виглядає дивно. І звучить це теж дивно: "меморандум про пошуки шляхів до перемир'я". Не про укладення мирної угоди, а просто про пошуки перемир'я. Хоча перемир'я – начебто не такий уже й складний механізм", – сказав Бондарєв.

Але Путін і його дипломати виставляють це як щось дуже складне, до чого потрібно йти повільно і поступово, зазначає екс-дипломат Росії.

"Зрозуміло, стільки часу, скільки знадобиться, щоб, припустімо, захопити Сумську область або ще де-небудь просунутися. Що більше він просувається, то жорсткішими стають умови. Звичайно, він каже: "Ось бачите, у нас же позиція на полі бою поліпшується. Україна відступає. Значить, ви не в тій ситуації, щоб відмовлятися від наших умов. Давайте їх виконувати". Це наступ на двох фронтах – військовому і дипломатичному", – сказав Бондарєв.

Дивіться відео інтерв'ю Бориса Бондарєва Главреду про переговори у Стамбулі:

Переговори у Стамбулі 2 червня – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський назвав умови України на переговорах з РФ у Стамбулі. Володимир Зеленський назвав основні деталі позиції України на майбутніх переговорах з російською делегацією у Стамбулі.

Також раніше Зеленський висловився про переговори в Стамбулі. Зеленський наголосив, що завжди потрібно вірити в якісь рішення.

Раніше колишній російський дипломат Бондарєв розкрив реальний план РФ і зазначив, що переговори в Стамбулі не приведуть до миру. За його словами, Путін вважає, що у нього на руках усі козирі.

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Хто такий Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

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