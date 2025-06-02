Чому Путін боїться припинення вогню: дипломат пояснив, як війна стала пасткою для РФ

Кремль не погоджується на припинення вогню через страх перед внутрішньою дестабілізацією.

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Кремль відкидає пропозицію про паузу у війні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія відмовилась від 30-денного перемир’я

Путін не хоче зупиняти війну через політичні ризики

Дипломат пов’язує відмову з тиском еліт і суспільства

Москва не погоджується на тимчасове припинення вогню, оскільки це суперечить інтересам російського керівництва та особисто Володимира Путіна. Таку думку висловив дипломат Володимир Пузирко, пише "Еспресо".

"Чому Росія не погоджується на 30-денне перемир'я? По-перше, вона хоче продовження війни. Умови Дональда Трампа та його відносини з Путіним, хоча й дивні, все ж приносять певні результати. Зокрема, переговори в Стамбулі між Україною та Росією частково стали можливими завдяки втручанню Трампа", — зазначив Пузирко. відео дня

Він також додав, що на рішення Кремля впливають внутрішні фактори, зокрема економічні проблеми, падіння цін на нафту та значні втрати серед військових.

"По-друге, економічна криза, що насувається на Росію, зниження цін на нафту, а також кількість загиблих російських військових змушують керівництво РФ розглядати можливість переговорів", — пояснив дипломат.

На його думку, Путін опинився в безвихідній ситуації, коли будь-яке рішення — як зупинка війни, так і її продовження — створює політичні ризики.

"Це викликало б у російському суспільстві низку запитань: чому вона починалася, з якою метою і що зрештою було досягнуто? Путін фактично загнаний у кут: він не може ані рухатися вперед, ані відступити. Думаю, що відмова від перемир'я пов'язана з тим, що з боку російської еліти можуть виникнути запитання до президента РФ", — наголосив Пузирко.

Переговори у Стамбулі 2 червня – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський назвав умови України на переговорах з РФ у Стамбулі. Володимир Зеленський назвав основні деталі позиції України на майбутніх переговорах з російською делегацією у Стамбулі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати переговорів у Стамбулі. У коментарі журналістам він підтвердив, що переговори між українською і російською сторонами у Стамбулі завершилися. Президент наголосив, що він очікує повну доповідь міністра оборони Рустема Умєрова за результатами зустрічі.

Раніше колишній російський дипломат Бондарєв розкрив реальний план РФ і зазначив, що переговори в Стамбулі не приведуть до миру. За його словами, Путін вважає, що у нього на руках усі козирі.

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Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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